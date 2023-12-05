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巴西市議會通過法案！提案市議員自曝 其實是ChatGPT寫的

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
巴西市議會於今年10月通過一項有關水表的法案，但根據提出該法案的市議員上周對外揭露，此法案完全由ChatGPT所撰寫。路透
巴西市議會於今年10月通過一項有關水表的法案，但根據提出該法案的市議員上周對外揭露，此法案完全由ChatGPT所撰寫。路透

巴西南部大城阿雷格里港（Porto Alegre）市議會於今年10月通過一項有關水表的法案，但根據提出該法案的市議員上周對外揭露，此法案完全由ChatGPT所撰寫，引發外界熱議。

該法案已於11月23日生效，法案內容指若納稅人水表被盜，將不會向納稅人收取更換水表的費用。華盛頓郵報報導，法案生效六天後，提出該法案的市議員羅薩里奧（Ramiro Rosário）才坦承它其實來自ChatGPT。

羅薩里奧表示，他給了ChatGPT約250字的簡單提示，要求ChatGPT建立一個法案，結果ChatGPT在15秒內就生成了完整的草案，也附上了理由，還能針對自己原先生成的版本進行改善。而阿雷格里港市議會無異議地全數通過此案。

羅薩里奧說他輸入ChatGPT的指令是：「為阿雷格里港市制定一項由立法機關而非行政機關制定的市政法，該法禁止市政供水和污水處理部門向業主收取新水表被盜後需支付的費用。」

羅薩里奧透露，他一開始是故意隱暪此事，因為如果只是因為它是由AI所撰寫的就被拒絕，對人們來說並不公平。而使用ChatGPT的目的除了解決當地問題之外，也試圖要引起辯論。事實上，該市市議會主席索斯邁爾（Hamilton Sossmeier）在發現此事時，即說這是一個危險的先例。

羅薩里奧則認為，人工智慧可以幫助優化政治代理人和公務員的資源和時間，使他們能夠更專注對他工作真正重要的事，強調沒有人會被人工智慧取代，人們是被那些知道如何使用它的人取代。

ChatGPT 議員 華盛頓郵報 巴西

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