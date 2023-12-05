COP28／美總檢察長 批石化業漂綠、卸責

ＣＯＰ28於阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行，美國加州總檢察長馮塔即在現場批評石化業者，過去半世紀以來持續透過謊言遮掩自己的責任，有策略的操縱輿論，抹黑科學家、質疑氣候變遷，稀釋社會對化石燃料的反對聲浪；他提醒當化石燃料業者說要參與氣候變遷治理時，必須要睜大眼睛看看他們是不是故技重施。

今年九月，加州政府向全球五大石化集團埃克森美孚公司、殼牌集團、英國石油、康菲石油和雪佛龍，及代表美國石油和天然氣產業的美國石油業協會提告，馮塔是訴訟發起人。

馮塔在峰會周邊會議中批評，這些石化業者早在一九六○年代，就注意到他們的產品可能會造成氣候變遷，卻刻意隱瞞這件事情，數十年來花費數百萬美元，做一場戰略性大型詐騙廣告，偽裝成合法科學機構發表文章、質疑氣候變遷的嚴重性與急迫性。

近年來，全球化石燃料業者主張能以「氫能」與「碳捕捉」作為氣候解決方案，包含台灣台電、中油也以此作為氣候投資，記者詢問業者是否再次透過這些方式「漂綠」，馮塔表示，必須遵循科學、客觀數據和證據，了解這些技術對環境產生的具體影響，也須嚴謹地檢視這些業者的論述，避免只是無效的解決方案。