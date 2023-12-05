聽新聞
test
0:00 / 0:00

COP28／甲烷減排 衝擊我淨零

聯合報／ 特派記者林奐成／杜拜採訪報導

全球兩大溫室氣體排放國中國大陸及美國，正在聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28），針對甲烷減排展開協商。專家分析，台灣非產油國，甲烷排放不是重點，但由於此次峰會可能針對去化石燃料管制有重大進展，此時對甲烷的全球管制，勢必衝擊台灣高度依賴天然氣的淨零策略。

正在參加峰會的清大科技法律研究所教授范建得，接受本報訪問時指出，各國已達成投入十億美元促進減少甲烷排放的協議，且至今有五十多個不同國家地區的主要石油公司，簽署二○三○年淨零排放協議，但不包括中國的石油公司。

范建得指出，中美達成共同減排甲烷聲明後，中方拖延許久後只提願景規畫，無具體具拘束力的規範，加上迄今參與淨零的全球石油公司仍少，許多產油大國的公司未參加，除非簽署國都像美國一樣立法且能有效監管排放源，否則不易達成目標。他強調，此次大會通過新的決議，要求簽署國落實ＣＯＰ26的甲烷協議，是「必要且可能」，但關鍵顯然是中國的態度。

若全球達成甲烷減排協議，對台灣有何衝擊？范建得分析，台灣非產油大國，甲烷非重點，在減碳壓力部分還好。然而，去化石燃料的壓力，將在此次峰會有重大進展，對甲烷的全球管制，勢必對台灣高度依賴天然氣的淨零策略造成衝擊。

范建得解釋，衝擊程度取決於決議的實施期程、各國的規範鬆緊以及黑市管制可能，「短期內應有成本增加風險，長期影響則會擴大，現在還不到能源危機那麼嚴重」。

美國 化石 清大

延伸閱讀

監督團體：承諾淨零卻不廢化石燃料等於虛晃一招

化石燃料破壞地球 教宗：應停止使用

美中領導人會面APEC：區域地緣政治仍處危險和平

沙烏地FII選址香港辦峰會 首屆逾千企業領袖出席

相關新聞

出席COP28 蓋茲：全球升溫難控制在2度內

彭博資訊報導，微軟創辦人蓋茲出席聯合國氣候峰會（COP28）接受彭博電視訪問直言，世界恐怕無法實現巴黎氣候協定將全球升溫...

COP28／美議員：台灣應坐上氣候協定談判桌

正在參與聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28）的美國加州參議員史騰（Henry Stern）接受聯合報專訪...

COP28／逐步淘汰化石燃料 熱議

今年聯合國氣候峰會（COP28）最具爭議性的議題之一，是全球應該「逐步淘汰」化石燃料，或是「逐步減用」即可。各國爭辯不休...

COP28／IMF總裁：碳定價助益減排

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃3日表示，去碳化（decarbonization）若想加速，就不能沒有「碳定價」機制，...

法促北京 維持台海和平

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）四日在演說中敦促北京重新評估其在南海的強硬行動，她也強調必須維持...

COP28／美總檢察長 批石化業漂綠、卸責

ＣＯＰ28於阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行，美國加州總檢察長馮塔即在現場批評石化業者，過去半世紀以來持續透過謊言遮掩自己的責...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。