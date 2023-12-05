COP28／甲烷減排 衝擊我淨零

全球兩大溫室氣體排放國中國大陸及美國，正在聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28），針對甲烷減排展開協商。專家分析，台灣非產油國，甲烷排放不是重點，但由於此次峰會可能針對去化石燃料管制有重大進展，此時對甲烷的全球管制，勢必衝擊台灣高度依賴天然氣的淨零策略。

正在參加峰會的清大科技法律研究所教授范建得，接受本報訪問時指出，各國已達成投入十億美元促進減少甲烷排放的協議，且至今有五十多個不同國家地區的主要石油公司，簽署二○三○年淨零排放協議，但不包括中國的石油公司。

范建得指出，中美達成共同減排甲烷聲明後，中方拖延許久後只提願景規畫，無具體具拘束力的規範，加上迄今參與淨零的全球石油公司仍少，許多產油大國的公司未參加，除非簽署國都像美國一樣立法且能有效監管排放源，否則不易達成目標。他強調，此次大會通過新的決議，要求簽署國落實ＣＯＰ26的甲烷協議，是「必要且可能」，但關鍵顯然是中國的態度。

若全球達成甲烷減排協議，對台灣有何衝擊？范建得分析，台灣非產油大國，甲烷非重點，在減碳壓力部分還好。然而，去化石燃料的壓力，將在此次峰會有重大進展，對甲烷的全球管制，勢必對台灣高度依賴天然氣的淨零策略造成衝擊。

范建得解釋，衝擊程度取決於決議的實施期程、各國的規範鬆緊以及黑市管制可能，「短期內應有成本增加風險，長期影響則會擴大，現在還不到能源危機那麼嚴重」。