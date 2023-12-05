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出席COP28 蓋茲：全球升溫難控制在2度內

聯合報／ 編譯盧思綸陳韻涵／綜合報導
微軟創辦人蓋茲三日在杜拜聯合國氣候峰會發表演說。 (歐新社)
微軟創辦人蓋茲三日在杜拜聯合國氣候峰會發表演說。 (歐新社)

彭博資訊報導，微軟創辦人蓋茲出席聯合國氣候峰會（COP28）接受彭博電視訪問直言，世界恐怕無法實現巴黎氣候協定將全球升溫控制在攝氏二度以內目標，「如果能維持在攝氏三度以下已經萬幸」。由氣候科學組織共同編撰的一份報告也警告，若依當前速率排碳，可能六年左右全球升溫就會達到一點五度。

巴黎氣候協定近二百個締約國同意盡力將全球升溫控制在攝氏二度以下，最理想的範圍是攝氏一點五度，以避免氣候變遷的衝擊。但最近聯合國一項環境計畫報告顯示，根據目前世界各國的減碳計畫，全球氣溫預計升高攝氏二點九度。

氣候科學家一再強調沒有所謂全球暖化安全值，光是比前工業化時代升溫攝氏一點二度的現在，已可見世界各地出現嚴重氣候災害，諸如極端高溫、野火、洪災和熱浪。

蓋茲表示，「如果能維持在攝氏三度以下，大眾聽說的許多不良影響就不會發生，除非大家很不負責任地放任升溫持續走高」。

蓋茲認為，核融合、核分裂等核電技術，以及讓排碳大戶鋼鐵業採取友善環境的綠色鋼鐵製程，是理想的解套辦法。

今年氣候峰會由世界十大產油國之一的阿聯主辦，加上峰會主席賈比爾的石油大亨身分，招致不小爭議。反對派認為石油業在轉型上鮮少作為。對此蓋茲表示，必須在競爭中擊敗化石燃料，不該讓該產業獲得補助，並且未來應課徵碳稅。

另一方面，由氣候科學組織「未來地球」、「地球聯盟」及「世界氣候研究計畫」共同調查編撰的一份報告三日發表，許多國家將無法達成將升溫限制在攝氏一點五度的目標。

升溫一點五度目標成為COP28與會國的談判重點，但科學家逐漸確定，各國不夠努力抑制溫室氣體排放，若人類持續按照當前速率排碳，可能六年至十年內全球升溫就會達到一點五度。

巴黎氣候協定 COP28 科學家

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