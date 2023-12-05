法促北京 維持台海和平

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）四日在演說中敦促北京重新評估其在南海的強硬行動，她也強調必須維持台灣海峽和平穩定，「這個世界不需要新的危機」。

法新社報導，北京一直在戰略上至關重要的台灣海峽加強軍事演習；中國海警則屢次被控在爭議海域騷擾菲律賓漁船。

澳洲上月也抨擊北京在海上「不安全且不專業」的舉動，並稱一名海軍潛水員被一艘持續逼近的中國驅逐艦聲納所傷。

柯隆納在澳洲坎培拉全國記者俱樂部發表演說時表示，中國應為緩和亞太區域緊張局勢發揮自身作用。

柯隆納說，「我們當然對數天前澳洲海軍的事件以及數周前在菲律賓的事件感到擔憂。」

她也說，「必須維持台灣海峽的和平和穩定。世界絕對不需要新的危機。」

她說，中國當然可以追求自身的「經濟崛起」，但相對也需要滿足國際社會在人權等問題上的期望，「基於這些原因，我們將繼續與中國進行建設性接觸。」

對於柯隆納的說法，中國外交部發言人汪文斌四日在例行記者會上表示，台灣問題純屬中國內政，維護台海和平穩定的定海神針是一個中國原則，希望有關方面恪守一個中國原則，和中方一道堅定反對台獨，共同維護台海和平穩定。