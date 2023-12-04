快訊

電動車也有令人意外的缺點？ 新車主常被這項費用嚇一跳

長榮海運全球最大型2.4萬TEU貨櫃輪開箱 生活空間媲美豪華郵輪

捷運板橋站傳意外 男搬運看板搭手扶梯遭夾送醫

化石燃料破壞地球 教宗：應停止使用

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
人類不應該貪婪破壞地球！教宗方濟各在上周日(3日)指出，人類應該不分宗教投入保護地球並且停止使用會破壞地球的化石燃料。（美聯社）
人類不應該貪婪破壞地球！教宗方濟各在上周日(3日)指出，人類應該不分宗教投入保護地球並且停止使用會破壞地球的化石燃料。（美聯社）

人類不應該貪婪破壞地球！教宗方濟各在上周日(3日)指出，人類應該不分宗教投入保護地球並且停止使用會破壞地球的化石燃料。教宗同時表示，和平與氣候是目前人類必須面對的兩項最重要課題。

呼籲停用化石燃料

據《亞洲新聞台》報導，現年86歲的教宗原本預計出席在杜拜舉行的第28屆聯合國氣候會議「信仰館」揭幕儀式，但因肺部發炎無法出席，改由梵蒂岡國務卿帕羅林樞機與會並宣讀方濟各的談話內容。

教宗說，「我們乃是有限的人，我們有極限，因此，保護生命也包括停止那種自認無所不能卻摧毀了地球的貪婪幻想。」他也說，「這是宗教一項重要的責任，因為創造的意思不只是要去保存生態系統，也是上帝賜給人類的禮物。」

方濟各在上週六也再次指出，人類必須停止使用化石燃料，目前全世界數千間天主教機構與單位已經宣佈將退出使用化石燃料，但身為全球第一大石油與天然氣生產國家的美國，其國內天主教徒佔總人口4分之1，目前尚未有任何一個教區宣布要跟進停用化石燃料。

方濟各說，「我們看到了戰爭與衝突正破壞環境並分化國家，阻礙了大家一起面對諸如保護地球等眾人的問題。」

和平與氣候最應受關注

據《福斯新聞網》報導，教宗指出，宗教在維護和平上有一定角色，「只有在和平的氛圍下，家園才是宜居之所。」他表示，全世界最重要的兩項全球議題就是和平與氣候，「我們身為宗教代表，就從我們自己做出示範，讓眾人能看見改變是可能的並見證尊重和永續的生活方式。我們要高聲懇求各國領袖，共同保護我們眾人的家園。」

方濟各原本將成為史上首位參加聯合國氣候會議活動的教宗，但因肺部發炎，在醫生建議下取消此次訪問。

【更多精采內容，詳見

教宗 方濟各 化石

延伸閱讀

COP28會議高爾劍指主辦國 批阿聯掩蓋排放數據

地球僅剩百隻！21顆瀕臨絕種「透明小涼圓」現身 專家嗨翻：巨大成就

教宗方濟各因類流感症狀 取消COP28行程

教宗肺部發炎復原中 仍將維持原定COP28行程

相關新聞

化石燃料破壞地球 教宗：應停止使用

人類不應該貪婪破壞地球！教宗方濟各在上周日(3日)指出，人類應該不分宗教投入保護地球並且停止使用會破壞地球的化石燃料。教宗同時表示，和平與氣候是目前人類必須面對的兩項最重要課題。

不再容忍北韓？南韓轉向硬碰硬

北韓11月底發射偵察衛星「萬里鏡1號」（Malligyong-1），南韓以中止《9‧19軍事協議》的「禁飛區」條文效力，做出反制，但北韓又再次公告將放棄所有南北韓締結的條約內容，並重啟邊境陸域與水域的武裝。面對南韓進步派執政時所締結的《9‧19軍事協議》，至今幾乎成廢紙，南韓的安保與軍事專家大多表達肯定態度，並認為南韓還要做好更多準備。

市場預期降息 金價飆升創新高

由於外界日益樂觀看待美國聯邦準備理事會（Fed）明年降息，金價今天創下新高

委內瑞拉公投 爭蓋亞那2/3國土 艾瑟奎波地區富藏石油

委內瑞拉宣稱擁有鄰國蓋亞那境內富藏石油的艾瑟奎波（Essequibo）地區主權可追溯至逾百年前，委國今天舉行全民公投，盼...

國防產業報告示警：美軍火業產速、反應吃力 跟不上中

國防部討論國防產業報告中警告說，美國業者與競爭對手如中國的業者相比，就達成相同的產速、反應力，實在很吃力，很難在高科技武...

防暖化 巴黎氣候協定1.5度未達標 曝10警訊

2015年「巴黎氣候協定」把暖化升溫限制在攝氏1.5度的目標，如今全球頂尖科學家3日表示，許多國家已經無可避免將錯失這項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。