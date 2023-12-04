化石燃料破壞地球 教宗：應停止使用

人類不應該貪婪破壞地球！教宗方濟各在上周日(3日)指出，人類應該不分宗教投入保護地球並且停止使用會破壞地球的化石燃料。教宗同時表示，和平與氣候是目前人類必須面對的兩項最重要課題。

呼籲停用化石燃料

據《亞洲新聞台》報導，現年86歲的教宗原本預計出席在杜拜舉行的第28屆聯合國氣候會議「信仰館」揭幕儀式，但因肺部發炎無法出席，改由梵蒂岡國務卿帕羅林樞機與會並宣讀方濟各的談話內容。

教宗說，「我們乃是有限的人，我們有極限，因此，保護生命也包括停止那種自認無所不能卻摧毀了地球的貪婪幻想。」他也說，「這是宗教一項重要的責任，因為創造的意思不只是要去保存生態系統，也是上帝賜給人類的禮物。」

方濟各在上週六也再次指出，人類必須停止使用化石燃料，目前全世界數千間天主教機構與單位已經宣佈將退出使用化石燃料，但身為全球第一大石油與天然氣生產國家的美國，其國內天主教徒佔總人口4分之1，目前尚未有任何一個教區宣布要跟進停用化石燃料。

方濟各說，「我們看到了戰爭與衝突正破壞環境並分化國家，阻礙了大家一起面對諸如保護地球等眾人的問題。」

和平與氣候最應受關注

據《福斯新聞網》報導，教宗指出，宗教在維護和平上有一定角色，「只有在和平的氛圍下，家園才是宜居之所。」他表示，全世界最重要的兩項全球議題就是和平與氣候，「我們身為宗教代表，就從我們自己做出示範，讓眾人能看見改變是可能的並見證尊重和永續的生活方式。我們要高聲懇求各國領袖，共同保護我們眾人的家園。」

方濟各原本將成為史上首位參加聯合國氣候會議活動的教宗，但因肺部發炎，在醫生建議下取消此次訪問。

【更多精采內容，詳見 】