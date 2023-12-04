肯亞缺水又汙染 百萬人陷危機

缺水造成汙染，肯亞面對氣候變遷嚴重危機。美聯社3日的專題指出，肯亞許多部落面臨缺水，政府雖然每周派遣水車，但僅杯水車薪。而缺水也讓當地陷入嚴重汙染。專家指出，應儘速思考如何透過工程或管理，讓水資源分配更平均。

缺水惡化水汙染

根據《美聯社》4日報導，肯亞的博達尼地區因地處偏遠，並沒有設立自來水與汙水處理系統，民眾過去多利用當地河水作為飲用水來源。但近年來因氣候變遷緣故，乾旱讓當地的河水愈來愈少。政府雖然每週會派水車到村莊補給2次，但當地民眾周收入僅13美元，每戶僅能購買20公升的水，因此仍顯杯水車薪。

由於當地主要用水都是河水，在乾旱與外界補給不足下，僅剩的河水也充滿著許多垃圾漂浮，河水也都染成骯髒的黑色，而這更加深了氣候變遷導致的惡性循環。當地民眾希望能有濾水器，避免飲用受汙染的河水而得病，但因為地處偏遠，加上居民普遍收入不佳，連最基本的濾芯都難以取得。

需全面改善管理制度

印度《獨立報》提到，非洲拿薩勒大學的氣候專家納布里分析，氣候變遷讓過去就容易缺水的肯亞旱地的情況更惡化，許多如河川、靠近地表的地下水都蒸發掉，而在肯亞的奈洛比河、阿西河一帶，有上百萬人面臨程度不一的缺水與污染危機，也凸顯氣候變遷治理的重要性。

NGO「肯亞清洗聯盟」的成員阿穆沃可認為，政府要盤點居民、廠商等相關利害者，還有牽涉到的水資源範圍，才能確定要如何改善缺水與汙染的困境，「水染若只靠濾芯是無法解決的」。

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