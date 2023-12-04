快訊

長榮海運全球最大型2.4萬TEU貨櫃輪開箱 生活空間媲美豪華郵輪

捷運板橋站傳意外 男搬運看板搭手扶梯遭夾送醫

亞錦賽才開打第二天...大巨蛋場內「下小雨」 遠雄副總親揭原因

肯亞缺水又汙染 百萬人陷危機

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

缺水造成汙染，肯亞面對氣候變遷嚴重危機。美聯社3日的專題指出，肯亞許多部落面臨缺水，政府雖然每周派遣水車，但僅杯水車薪。而缺水也讓當地陷入嚴重汙染。專家指出，應儘速思考如何透過工程或管理，讓水資源分配更平均。

缺水惡化水汙染

根據《美聯社》4日報導，肯亞的博達尼地區因地處偏遠，並沒有設立自來水與汙水處理系統，民眾過去多利用當地河水作為飲用水來源。但近年來因氣候變遷緣故，乾旱讓當地的河水愈來愈少。政府雖然每週會派水車到村莊補給2次，但當地民眾周收入僅13美元，每戶僅能購買20公升的水，因此仍顯杯水車薪。

由於當地主要用水都是河水，在乾旱與外界補給不足下，僅剩的河水也充滿著許多垃圾漂浮，河水也都染成骯髒的黑色，而這更加深了氣候變遷導致的惡性循環。當地民眾希望能有濾水器，避免飲用受汙染的河水而得病，但因為地處偏遠，加上居民普遍收入不佳，連最基本的濾芯都難以取得。

需全面改善管理制度

印度《獨立報》提到，非洲拿薩勒大學的氣候專家納布里分析，氣候變遷讓過去就容易缺水的肯亞旱地的情況更惡化，許多如河川、靠近地表的地下水都蒸發掉，而在肯亞的奈洛比河、阿西河一帶，有上百萬人面臨程度不一的缺水與污染危機，也凸顯氣候變遷治理的重要性。

NGO「肯亞清洗聯盟」的成員阿穆沃可認為，政府要盤點居民、廠商等相關利害者，還有牽涉到的水資源範圍，才能確定要如何改善缺水與汙染的困境，「水染若只靠濾芯是無法解決的」。

【更多精采內容，詳見

肯亞 氣候變遷 水資源

延伸閱讀

彰化老校樹旁講「和平樹」故事 20童注意力100%

桃園復興旱期常缺水 張善政指示挖井備援

高雄富邦馬拉松肯亞兵團壓境奪冠 跑友向九如陸橋說bye

上萬斤琵琶鼠魚肆虐桃園埤塘 原因竟和北部缺水有關

相關新聞

法國外長敦促北京 須維持台灣海峽和平穩定

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）今天在演說中敦促北京重新評估其在南海的強硬行動，她也強調必須維持...

化石燃料破壞地球 教宗：應停止使用

人類不應該貪婪破壞地球！教宗方濟各在上周日(3日)指出，人類應該不分宗教投入保護地球並且停止使用會破壞地球的化石燃料。教宗同時表示，和平與氣候是目前人類必須面對的兩項最重要課題。

日圓升值拖累出口股影響 日股收跌

日本東京股市今天在日圓升值拖累出口股的影響下，大盤終場收跌

市場預期降息 金價飆升創新高

由於外界日益樂觀看待美國聯邦準備理事會（Fed）明年降息，金價今天創下新高

委內瑞拉公投 爭蓋亞那2/3國土 艾瑟奎波地區富藏石油

委內瑞拉宣稱擁有鄰國蓋亞那境內富藏石油的艾瑟奎波（Essequibo）地區主權可追溯至逾百年前，委國今天舉行全民公投，盼...

國防產業報告示警：美軍火業產速、反應吃力 跟不上中

國防部討論國防產業報告中警告說，美國業者與競爭對手如中國的業者相比，就達成相同的產速、反應力，實在很吃力，很難在高科技武...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。