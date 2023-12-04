COP28會議高爾劍指主辦國 批阿聯掩蓋排放數據

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議正在杜拜舉行，前美國副總統高爾直指主辦國阿拉伯聯合大公國掩蓋排放數據，擔任全球暖化國際談判監督者，根本是濫用公眾信任。

身兼氣候倡議者的高爾（Al Gore）在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）場邊接受路透社訪問時做此發言，反映部分峰會代表質疑COP28主席、阿布達比國家石油公司執行長賈比爾（SultanAl Jaber）能否成為氣候協議可信的中間人。

法新社報導，高爾和他共同創辦的排放追蹤機構「氣候追蹤」（Climate TRACE）在杜拜向世界各國和產業傳達下列訊息：沒人能再隱瞞自己的排放量。

高爾說：「阿布達比國家石油公司仍聲稱，石油和天然氣運輸中沒有排放甲烷或其他任何物質。嗯，但實際上，他們確實有，我們從太空可以看到。」

高爾說：「他們任命世上最大且最不負責任的石油公司之一的執行長擔任締約方會議負責人，這是濫用公眾信任。」

高爾稍早在締約方會議演講公布的數據顯示，阿聯2022年溫室氣體排放量較前一年增加7.5%，而同年，全球增幅僅有1.5%。

高爾說，這些數據來自「氣候追蹤」，這個聯盟使用人工智慧（AI）和衛星數據追蹤特定公司的碳排量。

阿聯尚未對高爾的言論或「氣候追蹤」數據發表評論。

高爾指責石油和天然氣公司出席這場年度氣候峰會，批評他們推廣碳捕獲等技術來淨化化石燃料排放。

當被問到埃克森美孚石油公司（ExxonMobil）執行長伍茲（Darren Woods）首次出席締約方會議時，高爾表示，這家石油巨頭的參與不會抹去其抵制氣候政策的歷史。

高爾說：「他不該受到認真對待，他在保護自己的利潤，還把利潤置於比人類文明的生存更重要的位置。」

埃克森美孚拒絕置評。

高爾敦促代表們同意這次峰會最終文本中的措辭，即逐步淘汰化石燃料，而未出警告或提及碳捕獲技術。