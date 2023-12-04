COP28直擊／冰川崩於前 孩子你該如何面對？ 開箱COP史上首座教育館

阿聯酋主辦的聯合國氣候峰會（COP28）出現COP史上首座教育主題展館（Green Education Hub），阿聯酋教育部表示，解決氣候問題不只是政府的任務，所以必須透過教育讓人們具備應對危機的技能，尤其是青年與兒童。館內邀集民間企業、大學、政府部門設攤，展現多樣化氣候教育解方。

氣候教育論壇，各國人士齊聚對話

12月2日，教育館內一場論壇中，來自巴基斯坦的聯合國永續發展方法網路（SDSN）的全球學校計畫（Global School Project）專案負責人蘇海爾（Hafiz Jawad Sohail）說：「下一代才是能改變世界未來的人，如果我們期待有意義的氣候行動，就要提供優質的教育。」

SDSN青年夥伴關係與活動專員帕阿里（Nadia Paleari）從義大利前來參與會議，她提醒，每個地方面對的氣候問題不同，不適合由官方指定一套統一的做法，「擬定氣候教育計最好要由下而上，從當地的需求出發。」

當地教師莉茲（Lizzie）說，氣候變遷是正在發生的事實，任何科目都可以想辦法融入教學，她以自身任教科目數學為例，「我會在教統計時，帶學生從歷史溫度紀錄看氣候變遷的影響，這和他們的生活密切相關。」她說，「永續發展」是阿聯酋教育的重要精神，也是許多學校的校訂目標，老師是其中能帶動影響的關鍵角色，要給老師更多增能機會。

氣候變遷搬進教室，VR看冰川崩裂

阿聯酋教育部和民間企業合作，開發氣候變遷VR，讓沙漠國家的學生，也能感受北極冰川的現場。此次在教育館內設置體驗區，吸引許多民眾嘗試。

教育科技公司Alef Education產品經理法瓦赫里（Ramzi Fawakhri）說：「我們必須讓孩子感同身受，他才會意識到氣候變遷。」冰川在眼前崩裂，面臨滅頂危機的北極熊向四周逃竄，緊接著的場景是COP28主會場，學生化身成與會領導人，要在世界舞台做出承諾。

該項合作計畫還包含一套線上遊戲，法瓦赫里說，遊戲裡設計了5套不同的任務讓學生挑戰解決氣候變遷，教育部將該遊戲導入教育現場，上線5個月累積3萬6000名學生參與，法瓦赫里說「根據後台數據，高達85%學生，下課後還再次自發性地打開這個遊戲，顯示它對學生很有吸引力。」

法瓦赫里說，遊戲比一般教材來得有趣，用玩的方式不讓學生感覺到在「上課」，但最重要的是，「我希望遊戲裡的挑戰，改變孩子未來的行為，讓他們願意為氣候做些事情。」

給孩子一塊好好長大的「蔭涼處」

氣候變遷讓地球越來越熱，都市地區還要面對熱島效應，「孩子很難在這種烈日下出來玩。」阿布達比政府幼兒局的阿爾努艾米（Sara Abdelaziz Alnuaimi）和團隊想把城市打造成一座讓0-8歲幼兒可以安全、健康長大的「大公園」。

他們花費半年時間研究國內外文獻、聆聽地方居民需求，盤點出城市內11處不利兒童生活的空間，預計自明年初起陸續改造，期望半年內能完成3處。