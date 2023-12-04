日媒：美明年擬在印太設陸基中程飛彈

日本經濟新聞三日報導，美國太平洋陸軍發言人菲利普斯（Rob Philips）表示，美國軍方計畫明年在印太地區部署陸基中程飛彈，以提升對中國大陸的嚇阻。這是美軍自冷戰結束以來，首度在該地區建立其中程飛彈庫儲。

菲利普斯向日經概述前述計畫，考慮中的部署選項，包括標準六型飛彈陸基版及戰斧巡弋飛彈，據信射程在五百至二千七百公里間。但他未詳述這些飛彈可能部署的地點與時間。

這是自美蘇於冷戰時期簽署的中程核武條約二○一九年到期以來，美方首次部署這類飛彈。

美蘇一九八七年時由總統雷根與蘇共中央總書記戈巴契夫締約，禁止兩國發展和保有射程在五百至五千五百公里間的陸基飛彈。

在美國受該條約拘束時，中國持續擴充其中程飛彈庫儲。五角大廈的年度中國軍力報告指稱，據估計中方目前保有一千五百枚射程在一千至五千五百公里間的飛彈。

該報導提到，因應台海或南海危機，將需要射程能到達這些關鍵航道或中國大陸境內目標的飛彈。這意味著是在第一島鏈附近的延伸部署，即從沖繩群島、台灣到菲律賓。

卡內基國際和平基金會高級研究員潘達說，美國陸軍主要將派中程飛彈部隊到美國屬地關島，尋求在「有事」之際，對其亞洲盟邦進行更多的前進部署。這些部隊將常態部署在區域內的美國領土，主要就是關島。若發生危機，美國盟邦可能對這些部隊的輪替部署持開放態度，但這要看未來的政治動態。

目前日本和菲律賓等美國盟邦都不願再接受新的美國軍力部署，唯恐在發生危機時成為共軍直接攻擊目標。