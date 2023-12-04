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COP28直擊／台企與會 辦綠色金融論壇

聯合報／ 特派記者林奐成／杜拜採訪報導

由台積電、台達電、宏碁等科技業者組成的台灣氣候聯盟，昨天在聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28）舉辦綠色金融論壇，全球專業諮詢服務組織暨會計師事務所ＫＰＭＧ分享金融機構如何將資金導入減碳事業，以及協助公司做碳盤查，共同對抗氣候變遷。

近年氣候峰會關注「綠色金融」議題，提倡綠色金融的團體「氣候債券倡議」（Climate Bonds Initiative）執行長基尼指出，全球氣候債券規模已達四兆美元，雖然廿二國承諾要將核能增加三倍，但核能的氣候債券規模占比仍少，僅約百億美元，「核能融資方案會增加，但是規模不會很大，主要項目仍集中在再生能源領域」。

台灣氣候聯盟秘書長彭啟明強調，企業對於歐盟碳關稅感到集體焦慮，「衝擊比我們想像中更嚴重」，所以這次主辦綠色金融等論壇，才能夠讓台灣企業去思考未來的藍圖，也能與國際連結，「這是一次突破」。

彭啟明說，台灣的氣候教育仍不夠，只看到許多學校一頭熱，設立永續學院，卻沒考慮到與產業連結，這點不如南韓；他也提到，台灣目前最嚴重的問題是氣候治理與領導問題，各部會互相卡來卡去，常常換了領導人就不一樣了。

與會的ＫＰＭＧ安侯永續顧問公司董事總經理黃正忠說，面對即將到來的歐盟碳關稅，安侯長期協助台灣公司做碳盤查，「我們強調碳帳不能當混帳，因為遲早要付錢」。黃正忠說，做碳盤查必須根據會計原則，也要合併公司報表，分攤到每個產品的碳足跡，需要完整的系統去盤查，而這就是ＫＰＭＧ能做的關鍵服務。

核能 彭啟明 歐盟

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