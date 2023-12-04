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COP28直擊／德廢核 另組氣候俱樂部

聯合報／ 願景工程記者孫文臨／杜拜採訪報導
德國總理蕭茲（右）另邀卅六國組成「氣候俱樂部」，左為智利外交部長克拉維倫。願景工程記者孫文臨／攝影
德國總理蕭茲（右）另邀卅六國組成「氣候俱樂部」，左為智利外交部長克拉維倫。願景工程記者孫文臨／攝影

美國、法國、日本等國在聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28）簽署核能倡議，支持核能發電於二○二五年前成長三倍，作為達成淨零碳排的重要工具。七大工業國（G７）中唯一廢除核電德國則未加入該倡議，德國總理蕭茲選擇另邀卅六國組成「氣候俱樂部」（Climate Club），強調會協助發展中國家推動再生能源、氫能及工業減碳，避談核電在淨零碳排中所扮演的角色。

本屆氣候峰會，「淘汰或削減化石燃料」已成為多數國家的共識，但減少化石燃料後出現的能源缺口該如何補齊，各國卻有不同的路徑，目前主要有節能提高能源效率、發展核能、再生能源及綠氫等低碳轉型的三大路徑。

紐約時報報導，美國氣候特使柯瑞表示，核能無法取代所有能源，但科學證據表明，若沒有核能，就無法於二○五○年實現淨零碳排。法國總統馬克宏也說，核電是阻止氣候變遷不可或缺的解方。

德國則是工業國家中少數廢核的國家，自二○一一年就提出核電歸零計畫；今年四月，德國最後一座核電廠除役後正式宣告核電歸零，此舉獲得反核人士支持，卻也遭氣候人士批評無助德國達成淨零碳排目標。

蕭茲出席此次氣候峰會，宣布與卅六個國家共組氣候俱樂部，希望透過創新技術帶動產業低碳轉型，讓經濟成長與碳排脫鉤，並強調核能不是氣候俱樂部關注議題，但各國必須用合作取代對抗，才有機會做到淨零碳排目標。

由於台灣是目前亞洲唯一以非核家園為目標的國家，蕭茲昨出席氣候俱樂部成立大會時，在被記者問到廢除核電的政策，是否會影響淨零碳排時，他並未正面回應。他認為核能不是氣候治理的唯一選擇，他強調再生能源的重要性，並重申德國有把握能在二○四五年達到淨零碳排。

事實上，蕭茲於二○二一年就提出氣候俱樂部構想，強調製造業的低碳轉型、工業脫碳技術和國際夥伴關係三大主軸，並規畫提出低碳水泥及低碳鋼鐵的標準。

核能 核電 德國

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