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停用化石燃料大進展 百國諾2030三倍再生

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
多國在聯合國氣候大會希望能增加再生能源發電量3倍。（中央社）
多國在聯合國氣候大會希望能增加再生能源發電量3倍。（中央社）

氣候變遷步步進逼，各國開始做出更多具體承諾！在杜拜的聯合國氣候大會上，上百國2日承諾會讓國內的再生能源發電比例會在2030年前增加3倍，50個石油公司也承諾2050年會讓開採油氣的排碳量歸零。環團雖對各國有更具體目標表示歡迎，但也擔心石油公司利用各種定義將自己產業洗綠，無法真正落實減碳

石化業減碳難

根據《英國廣播公司》報導，約有百國在阿拉伯聯合大公國舉辦的COP28承諾要在2030年，將國內的再生能源發電佔比提升3倍，並希望在2050年全部使用再生能源，而阿聯與歐盟希望能將此協議納入COP28的最後聯合聲明內，讓各國都必須遵守相關目標。

另有50家石油公司，包括沙烏地最大的阿美公司，則承諾會在2050年前停止曾雞天然氣相關碳排，但其規範範圍僅包括生產時的排放，並未包括化石燃料的燃燒，因此讓國際環團質疑，這樣恐無法真正落實減碳。「氣候分析」執行長哈爾坦言，減碳過程中，最難的就是要讓石油公司不生產石油。

企業盼明確時間表

國際能源總署的官員拜羅則說，化石燃料產業佔全球碳排15%，應該要從2030年開始減少生產相關燃料的碳排，比多數公司的提案還要早20年，各國在要求化石燃料產業淨零碳排的年份仍沒有共識。不過聯合國秘書長谷特雷斯近日疾呼各國，應儘速擺脫對化石燃料的依賴。

馬紹爾氣候特使史亭吉表示，光是增加再生能源用量並不夠，也要真正確保各國不會再增加化石燃料生產，或是用太模糊的指標規範碳排減少的範圍。《今日日本》提到，包括宜家家居、可口可樂、索尼與 DHL等2家企業近日也聯名呼籲各國，需要設立無爭議（不包括碳捕捉、碳封存）的去除化石燃料時間表。

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化石 再生能源 減碳

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