停用化石燃料大進展 百國諾2030三倍再生

氣候變遷步步進逼，各國開始做出更多具體承諾！在杜拜的聯合國氣候大會上，上百國2日承諾會讓國內的再生能源發電比例會在2030年前增加3倍，50個石油公司也承諾2050年會讓開採油氣的排碳量歸零。環團雖對各國有更具體目標表示歡迎，但也擔心石油公司利用各種定義將自己產業洗綠，無法真正落實減碳。

2023-12-03 13:07