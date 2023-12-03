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愈來愈在意！圍堵中國擴張 菲律賓找法國合作

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
對中國在南海的擴張，連法國都擔心到要與菲律賓簽訂聯合軍演協議。　左起為法國與菲律賓國防部長（Photo from Gilbert 'Gibo' Teodoro, Jr. FB）
對中國在南海的擴張，連法國都擔心到要與菲律賓簽訂聯合軍演協議。　左起為法國與菲律賓國防部長（Photo from Gilbert 'Gibo' Teodoro, Jr. FB）

西方對中國在南海的擴張愈來愈在意！菲律賓軍方2日宣布，正考量與法國簽訂聯合軍演協定，讓雙方軍隊能到彼此國家受訓與演習。外界考量是為了因應中國的擴張，對法國來說，確保南海航線自由通行也是國家利益之一，因此近年來積極與菲律賓接觸。

拉攏法國制衡中國

根據《美聯社》報導，菲律賓國防部長小特奧多羅2日與法國軍務部部長勒科爾尼召開聯合記者會，表示兩國正考慮簽訂聯合軍演協定。菲律賓目前僅與美國、澳洲簽訂軍演協定，而與日本正在談判中，菲律賓希望加速與法國合作，深化兩國的軍事交流。

外界普遍推測此次協議是為了提防中國在南海的擴張，法國近年來為了捍衛南海的航行自由，也會派遣軍艦前往南海航行，但中國近年來在南海填海造陸，並以9段線聲稱擁有主權，讓南海諸國如菲律賓、越南、馬來西亞感到不滿，因此菲律賓表示與法國、日本的談判會加速。

提防中國武力擴張

日經新聞》提到，勒科爾尼也表示，希望透過協議讓法國強化自己在印太的戰略地位。雖然2016年的《南海仲裁案》宣示了菲律賓在相關海域的主權地位，但中國仍加強部署軍隊與飛彈系統，並在菲國漁船經過時以軍艦與水柱等方式驅離，讓兩國船隻常有不少摩擦。

雖然東南亞國家也因為RCEP的開放與中國有更多經濟上的整合，但《日經新聞》也提到，越南、孟加拉等國也與日本加強安全連結，都還是會對中國的擴張有一定的提防。

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南海仲裁 菲律賓 法國

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