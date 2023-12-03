快訊

比iPhone 15 Pro更多功能？ iPhone 16傳全系列搭載「動作按鈕」

中壢家樂福凌晨大火 竟是3男用殺蟲劑、打火機玩火

台股對港股出現黃金交叉？專家破解謬論：指數怎能比

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菲律賓南部大學彌撒驚傳爆炸！至少3死9傷 不排除親IS武裝分子報復

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
菲律賓馬拉韋市民答那峨州立大學3日上午體育館舉行彌撒驚傳爆炸，造成至少3人喪命、9人受傷，不排除親伊斯蘭國武裝分子實行報復。取自X
菲律賓馬拉韋市民答那峨州立大學3日上午體育館舉行彌撒驚傳爆炸，造成至少3人喪命、9人受傷，不排除親伊斯蘭國武裝分子實行報復。取自X

路透報導，菲律賓當地時間3日上午，南蘭佬省（Lanao del Sur）省府馬拉韋市（Marawi）民答那峨州立大學（Mindanao State University）體育館舉行彌撒時驚傳爆炸，造成至少3人喪命、9人受傷，不排除親伊斯蘭國（pro-Islamic State）武裝分子實行報復。

目前當局正在進行調查，諾布雷札（Allan Nobleza）准將表示其中一個偵辦方向是親聖戰團體伊斯蘭國的武裝分子。

2017年5月，馬拉韋遭伊斯蘭國東南亞分支的恐怖分子入侵，當局政府軍隊隨即展開圍剿，歷經5個月鏖戰，於當年10月底收付。

菲律賓軍方甫於2日表示在馬京達瑙省（Maguindanao del Sur）擊殺11名武裝分子，包括蘭佬伊斯蘭國（Dawlah Islamiyah）菲律賓成員。

南蘭佬省省長阿迪翁（Mamintal Adiong Jr.）譴責爆炸幕後黑手，「學校是推廣和平文化的中心，恐怖分子攻擊教育機構務必受到譴責。」

校方也發表聲明哀悼，「對於宗教集會上發生暴力事件感到萬分悲痛且震驚，校方以最強烈的態度對這種無意義且駭人的行為表示譴責」，並且將停課至另行通知。

伊斯蘭國 菲律賓

延伸閱讀

克什米爾爆恐怖攻擊！武裝分子「無差別開槍」 巴士遭掃射9死25傷

菲律賓昨晚規模7.6強震 今凌晨解除太平洋地區海嘯威脅

以哈戰後 以色列計畫全球追殺哈瑪斯領袖

爭議島礁設哨所 菲律賓監視中艦

相關新聞

影／菲律賓深夜遇7.6強震…發海嘯警報籲撤離 民眾倉皇逃生畫面曝

路透報導，台灣時間2日晚間10時37分，菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）發生芮氏規模7.6強震，當局隨即發布海嘯...

巴黎遊客遇襲…英籍傷者妻小目擊過程 凶嫌揮刀和鐵鎚大喊「真主至大」

英國每日郵報報導，巴黎市中心1日晚間驚傳觀光客遭人持刀和鐵鎚攻擊，一人被當場刺死以及兩人受到重傷，據悉凶嫌行凶前曾大喊「...

緊追北韓 南韓射首枚偵察衛星

南韓一日上午十點多（台灣及南韓時間二日凌晨）在美國加州范登堡太空軍基地，成功發射其第一枚軍事偵察衛星，並順利進入預定軌道...

克什米爾爆恐怖攻擊！武裝分子「無差別開槍」 巴士遭掃射9死25傷

巴基斯坦控制的克什米爾（Kashmir）地區昨晚發生恐怖攻擊，身分不明武裝分子向一輛巴士無差別開槍，導致9人死亡、25人...

菲律賓南部大學彌撒驚傳爆炸 至少3死9傷 不排除親IS武裝分子報復

路透報導，菲律賓當地時間3日上午，南蘭佬省（Lanao del Sur）省府馬拉韋市（Marawi）民答那峨州立大學（M...

幾內亞比索首都爆衝突 總統：政變未遂

幾內亞比索總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）今天直指，國民兵成員本週在首都比索（Bissau）涉及的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。