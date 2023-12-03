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COP28峰會／台灣與會學者：宣言可行性待評估

聯合報／ 特派記者林奐成／杜拜採訪報導

ＣＯＰ28第三天，廿二國共同簽署倡議，承諾要在二○五○年前，將核能發電提升三倍，以達成淨零碳排目標，震撼國際社會。對此，正在杜拜參加峰會的台灣專家，各有不同看法。

參加峰會的台北市環保局前局長劉銘龍指出，民進黨政府訂下非核家園政策時，並未考量到氣候變遷和二○五○淨零目標，所以造成今天狀況。他建議，明年不管是哪一黨參選人當選總統，都應召開能源國是會議，對國家淨零推動及核能在未來能源的占比，深入討論，才能解決問題。

劉銘龍直言，核能已成為「國家揮之不去的幽靈」，唯有透過討論氣候變遷議題，很多事情才會愈來愈清楚，而美國氣候特使凱瑞也說，核能不牽涉到「意識形態」，在所有替代能源的選擇上，核能就是一個必要的選項。

「這是史上第一次，對於核能有這麼巨大的呼籲，其中有些國家的核能政策有翻轉，像是比利時原本有廢核時程，但他們仍參與倡議。」台灣環境規畫協會理事長趙家緯說，雖然廿二國提出倡議，仍需評估目標是否具有可行性。

趙家緯認為，國際能源署報告「誇大了核能在淨零目標中的角色」。ＯＥＣＤ核能署分析，就算考慮當前機組延役及興建中核電，二○五○年全球核電機組裝置量，僅能達到目標的百分之四十，「另外百分之六十能否補上，看不出技術可行性」。

核能 氣候變遷 核電

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