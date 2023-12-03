AUKUS防長會 擬強化AI科技

澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）國防部長一日在美國加州的山景城舉行三國防長會，由美國防長奧斯丁、英國國防大臣夏普斯及澳洲防長馬勒斯出席。三人在聯合聲明強調，面對不斷變化的安全環境，ＡＵＫＵＳ是一個世代性的良機，能夠實現現代化並加強長期夥伴關係與合作，以因應全球安全挑戰，為印太和其他地區的穩定繁榮做出貢獻。

綜合美聯社、日經亞洲及香港南華早報等外媒報導，一日是ＡＵＫＵＳ第二次防長會。聯合聲明提到，針對澳洲採購傳統武裝的核動力潛艦，美英正合作盡快提供此一能力，並堅持最高的核不擴散標準。夏普斯則點名中國大陸，指控其破壞印太航行自由，而包括太平洋與南海在內，海洋開放航行至關重要。

據三國此前協議，澳方將分別從美方取得三艘維吉尼亞級潛艦，並與英國合造五艘新型的「ＡＵＫＵＳ級」潛艦。

五角大廈另於一日宣布，美國國務院已批准售予澳洲和ＡＵＫＵＳ有關的訓練及其所需設備，估計總值廿億美元（約台幣六三五億元），主要由美國通用動力公司承包。國務院還稱澳洲是美國最親密、最值得信賴又最有能力的全球盟友之一；美澳聯盟攸關美國國家利益，有助促進自由開放印太的安全穩定。

此次協議還有三國明年將舉行一系列涉及水下及海上的無人載具，目標將ＡＩ與Ｐ–８Ａ巡邏機等各種軍事系統整合，並提升三國共享聲納浮標蒐集情資與數據資料的能力，以探測敵方潛艦和水中其他物體，強化反潛作戰能力。