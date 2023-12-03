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緊追北韓 南韓射首枚偵察衛星

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
半島太空競賽加劇 南韓一日發射其第一枚軍事偵察衛星。（歐新社）
半島太空競賽加劇 南韓一日發射其第一枚軍事偵察衛星。（歐新社）

南韓一日上午十點多（台灣及南韓時間二日凌晨）在美國加州范登堡太空軍基地，成功發射其第一枚軍事偵察衛星，並順利進入預定軌道，未來將從事監視及偵察北韓的任務。而十一月廿一日，北韓才藉由本國的「千里馬一號」火箭，成功發射其首枚軍事偵察衛星「萬里鏡一號」。法新社一日報導，這凸顯朝鮮半島的太空競賽加劇。

南韓國防部委託美國富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX），以該公司的獵鷹九號運載火箭，搭載南韓軍方的「偵察衛星一號」，發射成功並送入軌道，還和境外的地面站完成首次通訊。韓聯社報導，經四至六個月系統測試後，該衛星預計明年上半年開始執行任務。

偵察衛星一號是低軌衛星，在四十萬至六十萬公尺高度環繞地球運行，搭載電子光學與紅外線設備，拍攝影像的解析度達○點三公尺，據稱遠優於萬里鏡一號的三公尺，也是南韓首度獨自研發的衛星，包括其官方的航空宇宙研究院（ＫＡＲＩ）與國內企業等官民通力合作。

南韓國防部表示，該衛星將強化該國探查北韓發動先制攻擊徵兆的殺傷鏈機制。該部並計畫至二○二五年，再將四枚軍事偵察衛星送入太空，使首爾能夠以兩小時的周期，偵監北韓的特定地點。路透一日報導，首爾此前均主要仰賴盟邦美國提供衛星情資，未來可望擁有獨立偵監的資產及能力。

北韓官媒朝中社二日則報導，北韓國防部聲明，任何干擾北韓衛星運作的動作，都將被視為宣戰，若北韓的戰略資產有可能被攻擊，平壤將調動其戰爭嚇阻力量。

北韓 南韓 太空

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