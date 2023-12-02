陸呼吸道病例激增 美參議員籲禁止美中旅行：陸方有說謊動機

大陸呼吸道疾病感染持續上升，以美國國會參議院情報委員會共和黨領袖盧比歐（Marco Rubio）為首的五名美國共和黨參議員周五（12月1日）致信拜登政府，呼籲實施美中旅行禁令。

「鑑於一種未知的呼吸道疾病在大陸各地蔓延，我們呼籲立即限制美國和大陸之間的旅行」除了盧比歐外，信件落款者還有參議員斯科特（Rick Scott）、萬斯（J.D. Vance）、圖伯維爾（Tommy Tuberville）和布勞恩（Mike Braun）。

信中寫道，大陸在新冠疫情大流行期間「對真相的混淆和缺乏透明度，使美國失去了有關該疾病及其起源的重要知識」。

五名共和黨參議員接著指出，2020年1月31日，時任美國總統川普發布禁令，限制來自大陸的旅客入境，當時被拜登和其他官員批評是受到「仇外心理」影響，「但歷史和常識表明，他做出了正確決定」。2020年1月，鑑於對新冠病毒的擔憂，川普禁止了大多數短期內曾在大陸的非美國公民入境，但並未限制兩國之間的航班。

該封信函還稱，基於大陸的過往記錄，美國有理由感到擔憂。「世衛組織要求大陸提供有關這一神秘疾病的詳細訊息。然而，中國共產黨有說謊的動機，就像他們在COVID-19大流行期間所做的那樣，任何新的病原體都可能破壞其刺激經濟的努力。此外，鑑於世衛組織對中共唯命是從的記錄，我們不應等待世衛組織採取行動。我們必須採取必要措施保護美國人的健康和我們的經濟。」

信件最後呼籲：「我們應該立即禁止美國和大陸之間的旅行，直到我們對這種新疾病有更多了解。現在禁止旅行，可以使我們的國家免於死亡、封鎖、強制措施和日後的進一步爆發。」

世界衛生組織上周要求大陸提供更多有關呼吸道疾病病例的詳情，這一情況引起全球關注。世衛引述媒體和新發疾病監測方案網站（ProMED）報導，大陸北方地區兒童出現的未確診聚集性肺炎病例，並表示尚不清楚這是獨立事件，還是與大陸先前報告的呼吸道感染總體增加有關。

一名拜登政府官員表示，美國正在密切監視大陸呼吸道疾病激增的情況，但補充說：「我們正在看到季節性趨勢。沒有出現異常情況，目前沒有跡象表明，在美國急診室尋求護理的患者與大陸呼吸道疾病爆發之間存在聯繫。」

近幾個月來，美國和大陸正逐漸增加兩國之間的航班，儘管航班數量仍遠低於2019年疫情前的水平。雙方批准的航班數量於11月9日上升至每周35趟，8月時則為每周12趟。

美國從2021年11月起取消了對已接種疫苗的國際旅客的旅游限制，包括來自大陸的旅客。2022年6月，美國取消了要求航空旅客在抵達美國前需取得新冠陰性證明的規定。

大陸：有關說法純屬惡意捏造

大陸駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇回應共和黨議員的信件時表示：「有關說法純屬惡意捏造，陸方堅決反對。」

陸方也在周六表示，大陸目前的呼吸道疾病是由已知病原體引起的，沒有跡象表明出現了新的傳染病。

大陸國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒說，「根據監測，目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原體引起，都有相應的成熟治療手段，未發現新病毒或細菌導致的新發傳染病」。他還在周六的新聞發布會上表示，要進一步增加醫療服務供給，老年人和兒童等重點人群盡早接種疫苗。

世界衛生組織流行病和大流行應對與預防部門代理主任瑪麗亞·範克霍夫（Maria Van Kerkhove）本周稍早前曾表示，兒童感染病原體的人數增加，似乎是因為他們在兩年的新冠防疫限制期間未接觸過病原體。

香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁此前則對德國之聲表示，大陸公共衛生官員傳達訊息不力，是導致大陸患病兒童家長恐慌和困惑的原因之一。

11月13日，大陸國家衛健委召開新聞發布會，報告了全國範圍內「以兒童為主的呼吸道疾病發病率」上升的情況。金冬雁認為，大陸衛生官員在該場新聞發布會上未能很好地向公眾或國外解釋數據變化的原因，而感冒和流感相對較輕的預測根據為何，也缺乏說明。他表示，「許多家長把孩子送到醫院，因為他們感到困惑，擔心情況不妙」，事實上，大多數病人並不需要去醫院。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】