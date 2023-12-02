快訊

手法嚇人！雲林父母疑長子「卡到陰」 家中自行驅魔竟致死

羽絨衣漲不停 陸「軍大衣」、棉襖重新翻紅

MLB／大谷爭奪戰剩4+1隊 若選巨人享「終生免費三明治」

影／與北韓較勁 南韓首顆偵察衛星在美升空

中央社／ 洛杉磯1日綜合外電報導
南韓1日在加州范登堡太空基地搭載SpaceX火箭發射第一枚軍事間諜衛星。（美聯社）
南韓1日在加州范登堡太空基地搭載SpaceX火箭發射第一枚軍事間諜衛星。（美聯社）

美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭今天在加州范登堡太空基地升空，將南韓首顆偵察衛星送入軌道。北韓上個月剛發射自家軍事偵察衛星。

路透社報導，南韓國防部今天說衛星已送入軌道，在范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）發射約一個小時後「成功與海外地面站建立聯繫」。

SpaceX在火箭於美西時間上午10時19分（台灣時間2日凌晨2時19分）升空幾分鐘後結束任務直播，然後回收核心階段推進器，沒有展示南韓衛星部署畫面。

韓聯社引述南韓國防部說法報導，衛星在發射約4分鐘後進入軌道，美西時間上午11時37分成功與地面站聯繫，意味著運作正常。

南韓今年5月首度利用自主研製運載火箭世界號（NURI，KSLV-II）將實用級衛星送入軌道，但也已和SpaceX簽約，預定在2025年前一共發射5顆偵察衛星，以期早日達成全天候觀測朝鮮半島目標。法新社也提到，南韓計劃接下來將在2025年底前再射4顆偵察衛星，以強化對北韓的偵察能力。

南韓國防部今天在聲明中說，「在這顆軍事衛星成功發射下，我軍獲得了獨立的情報、監視和偵察能力」，並說南韓軍方也在發展微型衛星系統計畫，用於快速監測和早期預警。

南韓國防部還說將最大限度地發揮獨立監視和偵察資產能力，以便在與北韓競爭中取得壓倒性優勢。

這顆於今天發射的衛星是光電和紅外線裝置，而接下來的4顆衛星預定以合成孔徑雷達（SAR）為主，可以「透視」雲層和在夜間施測。

南韓向來仰賴美國盟友提供衛星情報，但如今計劃發射一系列偵察和軍事通訊衛星，作為進軍太空的一環。

北韓今年稍早兩度嘗試發射均以火箭墜毀告終後，11月利用自家「千里馬1號」（Chollima-1）火箭將「萬里鏡1號」（Malligyong-1）偵察衛星送入軌道。

平壤當局尚未發布任何來自這顆衛星的影像，分析人士認為其完整功能不明。

北韓官方媒體則說衛星已拍到各種「目標區域」，包括美國白宮和五角大廈，以及南韓、關島和夏威夷的美國軍事基地，還有南韓首都首爾等城市。

南韓 北韓 火箭 太空 SpaceX

延伸閱讀

南韓11月出口加速成長 年增7.8%優於預期

香港中文大學、航天局合作 擬研製發射衛星

從中韓關係 看北京外交核心考量

不再容忍北韓？揚棄《919軍事協議》的「和平假象」，南韓轉向硬碰硬

相關新聞

影／與北韓較勁 南韓首顆偵察衛星在美升空

美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭今天在加州范登堡太空基地升空，將南韓首顆偵察衛星送入...

立場矛盾...COP28巴西籲減少化石燃料依賴 卻又宣布將入OPEC+

巴西總統魯拉今天在COP28聯合國氣候峰會呼籲全球採取行動，減少對化石燃料的依賴。但巴西礦業與能源部長席維拉稍早在一場會...

吳志中與法國企業談台海 世界越關注越不會有戰爭

駐法國代表吳志中日前與法國企業領袖組成的「中小型獨立成長企業」聯盟共進午餐。他致詞時表示，台灣人性格是能將困難化為優勢。...

南韓首顆偵察衛星發射 成功與國內通訊

南韓首顆軍事偵察衛星於今天凌晨發射並順利進入預定軌道，之後逐步成功與國外及國內地面站通訊，據信可拍攝到北韓飛彈發射台

英王查爾斯三世COP28演說 盼看到貨真價實行動

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）召開，各方就化石燃料展開艱難談判。英國國王查爾斯三世今天告訴全球領...

COP28氣候峰會登場 綠能淨零人人叫好但誰要埋單

COP28聯合國氣候峰會盛大舉行中，與會各方暢談綠能轉型淨零的重要性與急迫性。但是從化石燃料轉型到再生能源的過程，誰來埋單？股票投資人和消費者顯然都認為不是自己。錢不是萬能，但沒有錢則是萬萬不能。在抵達淨零的彩虹之前，得先踏過荊棘滿布的轉型之路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。