影／與北韓較勁 南韓首顆偵察衛星在美升空

美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭今天在加州范登堡太空基地升空，將南韓首顆偵察衛星送入軌道。北韓上個月剛發射自家軍事偵察衛星。

路透社報導，南韓國防部今天說衛星已送入軌道，在范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）發射約一個小時後「成功與海外地面站建立聯繫」。

SpaceX在火箭於美西時間上午10時19分（台灣時間2日凌晨2時19分）升空幾分鐘後結束任務直播，然後回收核心階段推進器，沒有展示南韓衛星部署畫面。

韓聯社引述南韓國防部說法報導，衛星在發射約4分鐘後進入軌道，美西時間上午11時37分成功與地面站聯繫，意味著運作正常。

南韓今年5月首度利用自主研製運載火箭世界號（NURI，KSLV-II）將實用級衛星送入軌道，但也已和SpaceX簽約，預定在2025年前一共發射5顆偵察衛星，以期早日達成全天候觀測朝鮮半島目標。法新社也提到，南韓計劃接下來將在2025年底前再射4顆偵察衛星，以強化對北韓的偵察能力。

南韓國防部今天在聲明中說，「在這顆軍事衛星成功發射下，我軍獲得了獨立的情報、監視和偵察能力」，並說南韓軍方也在發展微型衛星系統計畫，用於快速監測和早期預警。

南韓國防部還說將最大限度地發揮獨立監視和偵察資產能力，以便在與北韓競爭中取得壓倒性優勢。

這顆於今天發射的衛星是光電和紅外線裝置，而接下來的4顆衛星預定以合成孔徑雷達（SAR）為主，可以「透視」雲層和在夜間施測。

南韓向來仰賴美國盟友提供衛星情報，但如今計劃發射一系列偵察和軍事通訊衛星，作為進軍太空的一環。

北韓今年稍早兩度嘗試發射均以火箭墜毀告終後，11月利用自家「千里馬1號」（Chollima-1）火箭將「萬里鏡1號」（Malligyong-1）偵察衛星送入軌道。

平壤當局尚未發布任何來自這顆衛星的影像，分析人士認為其完整功能不明。

北韓官方媒體則說衛星已拍到各種「目標區域」，包括美國白宮和五角大廈，以及南韓、關島和夏威夷的美國軍事基地，還有南韓首都首爾等城市。