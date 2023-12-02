聽新聞
test
0:00 / 0:00

COP28峰會／峰會首日 同意啟動暖化損害基金

聯合報／ 特派記者林奐成、編譯徐榆涵盧炯燊／綜合報導

自一九九五年德國柏林聯合國氣候變化綱要公約第一次締約方會議（ＣＯＰ１）以來，規模最大的第廿八次締約方會議，自十一月卅日起在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行兩周，開議首日就傳出好消息，近兩百國同意啟動達四點三億美元（約台幣一三六億元）的「損失與損害」基金，以支援遭全球暖化衝擊的國家，讓ＣＯＰ28在振奮氣氛中揭開序幕。

ＣＯＰ28主席賈比爾致開幕詞時，期許本屆會議能夠達成具體成果，帶給世人真正需要的好消息。第一天就不負眾望取得歷史性突破，幾乎所有與會國家確定設立損失與損害基金，協助因氣候變遷而受損的開發中國家。該基金未來四年、即上路的前四年，將由世界銀行託管，並將設立秘書處，明年正式啟動，其董事會將有一位開發中國家的代表。

儘管資金規模仍不如預期，但賈比爾仍稱讚，這是歷屆ＣＯＰ開議第一天就罕見快速通過的決議，將再接再厲籌募更多資金。其中德國及東道主阿聯均將提供一億美元（約台幣卅一點五億元）；美國總統氣候特使柯瑞說，美國政府正和國會準備提供一七五○萬美元（約台幣五點五億元）。他被問到美方捐助金額不如預期時答稱，任何一國政府皆無法獨力提供融資。

其他已開發富國，歐盟提供約二點四五億美元（約台幣七十八億元）、英國五一○○萬美元（約台幣十六點二億元），日本一千萬美元（約台幣三點二億元）。惟四點三億美元仍遠低於開發中國家希望的一千億美元（約台幣三點二兆元）。紐約時報亦報導，在二○三○年前，和氣候變遷相關的損害，預計將使開發中國家付出二八○○億美元至五八○○億美元（約台幣八點九兆元至台幣十八兆元）的代價。

在去年的埃及夏姆錫克ＣＯＰ27，各國原則上同意成立一個氣候災難基金。鑑於富國長久以來對成立該基金有異議，因此各國今年能達成共識，被視為重大突破。

我友邦吐瓦魯財長潘恩紐說，損失與損害機制歷經多年談判才成功，建議台灣可考慮參與該基金的貢獻行列，向聯合國證明能做出貢獻，增加國際社會能見度。

台幣 開發中國家 美國

延伸閱讀

重大突破！COP28首日啟動氣候賠償基金4.3億美元 堪稱歷史性決議

被控利用氣候會議推動石油交易 COP28主席否認

三巨頭不用全到照樣超強 太陽創造許多不可能

NBA／比爾腰傷至少再休兵3星期 太陽三巨頭合體遙遙無期

相關新聞

COP28峰會／專家：氣候俱樂部 台灣碳市場解方

聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28）正在杜拜舉行，關鍵議題之一是「國際碳交易機制」，但台灣並非聯合國會...

陸若侵台 逾7成美國人支持承認台灣

美國加州雷根總統基金會與研究所十一月卅日公布年度國防調查結果，七成二美國成人受訪者回答，若中國大陸侵台，將支持美國正式承...

碳費費率 明年Q1審議

環境部昨發布「碳費費率審議會設置要點」，明定碳費費率審議會委員的組成及運作方式。環境部表示，自二○二四年開始，碳費徵收對...

COP28峰會／峰會首日 同意啟動暖化損害基金

自一九九五年德國柏林聯合國氣候變化綱要公約第一次締約方會議（ＣＯＰ１）以來，規模最大的第廿八次締約方會議，自十一月卅日起...

習近平傳將出訪越南 德媒：中美角逐影響力

中國外交部長王毅今天訪問越南，被視為是中國國家主席習近平即將訪越的訊號。德媒指出，中國強調中越經濟高度互補，但今年越南與...

英國品牌外套疑驚見囚犯證 大陸奴工文化再掀波

英國「衛報」今天報導，一名消費者近日在購入英國品牌Regatta外套內襯意外發現疑似囚犯識別證的證件，文字為簡體中文，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。