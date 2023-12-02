COP28峰會／峰會首日 同意啟動暖化損害基金

自一九九五年德國柏林聯合國氣候變化綱要公約第一次締約方會議（ＣＯＰ１）以來，規模最大的第廿八次締約方會議，自十一月卅日起在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行兩周，開議首日就傳出好消息，近兩百國同意啟動達四點三億美元（約台幣一三六億元）的「損失與損害」基金，以支援遭全球暖化衝擊的國家，讓ＣＯＰ28在振奮氣氛中揭開序幕。

ＣＯＰ28主席賈比爾致開幕詞時，期許本屆會議能夠達成具體成果，帶給世人真正需要的好消息。第一天就不負眾望取得歷史性突破，幾乎所有與會國家確定設立損失與損害基金，協助因氣候變遷而受損的開發中國家。該基金未來四年、即上路的前四年，將由世界銀行託管，並將設立秘書處，明年正式啟動，其董事會將有一位開發中國家的代表。

儘管資金規模仍不如預期，但賈比爾仍稱讚，這是歷屆ＣＯＰ開議第一天就罕見快速通過的決議，將再接再厲籌募更多資金。其中德國及東道主阿聯均將提供一億美元（約台幣卅一點五億元）；美國總統氣候特使柯瑞說，美國政府正和國會準備提供一七五○萬美元（約台幣五點五億元）。他被問到美方捐助金額不如預期時答稱，任何一國政府皆無法獨力提供融資。

其他已開發富國，歐盟提供約二點四五億美元（約台幣七十八億元）、英國五一○○萬美元（約台幣十六點二億元），日本一千萬美元（約台幣三點二億元）。惟四點三億美元仍遠低於開發中國家希望的一千億美元（約台幣三點二兆元）。紐約時報亦報導，在二○三○年前，和氣候變遷相關的損害，預計將使開發中國家付出二八○○億美元至五八○○億美元（約台幣八點九兆元至台幣十八兆元）的代價。

在去年的埃及夏姆錫克ＣＯＰ27，各國原則上同意成立一個氣候災難基金。鑑於富國長久以來對成立該基金有異議，因此各國今年能達成共識，被視為重大突破。

我友邦吐瓦魯財長潘恩紐說，損失與損害機制歷經多年談判才成功，建議台灣可考慮參與該基金的貢獻行列，向聯合國證明能做出貢獻，增加國際社會能見度。