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碳費費率 明年Q1審議

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導

環境部昨發布「碳費費率審議會設置要點」，明定碳費費率審議會委員的組成及運作方式。環境部表示，自二○二四年開始，碳費徵收對象的溫室氣體年排放量就會被納入計價，將開始進行碳費費率審議會委員遴聘作業，預計於明年第一季召開審議會討論費率。依照要點，每年至少召開會議一次。

環境部表示，聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約國會議（ＣＯＰ28）正在討論全球減碳課題，碳費費率審議會設置要點的訂定，展現我國願與國際協力，逐步落實減碳的決心。

環境部表示，世界氣象組織（ＷＭＯ）指出，今年全球氣溫將比工業革命前均值高了攝氏一點四度，創下有紀錄以來最熱的一年。聯合國環境規劃署（ＵＮＥＰ）日前發布「二○二三年排放差距報告」同樣指出，去年全球溫室氣體排放創下新高紀錄，約八成歷史累積排放量來自廿大工業化（Ｇ20）國家，然而其中僅九國以法律規範淨零目標，僅十國訂有行動計畫。

環境部表示，這份報告提醒，若延續現行政策發展，推估全球溫升將達三度。我國將持續務實推動二○五○淨零路徑以及十二項關鍵戰略。

環境部 減碳 聯合國

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