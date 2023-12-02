COP28峰會／專家：氣候俱樂部 台灣碳市場解方

聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28）正在杜拜舉行，關鍵議題之一是「國際碳交易機制」，但台灣並非聯合國會員國，今年成立的碳權交易所，要如何與國際碳交易市場接軌？中研院經濟研究所兼任研究員蕭代基提出「氣候俱樂部」概念，作為台灣走向世界的一種路徑。

蕭代基舉例，台灣碳交易市場太小，碳權產品數量及交易量有限；若要突破困境，台灣政府應嘗試加入一些已建立完善的碳市場，如「歐盟碳排放交易系統」（ＥＴＳ）或美國「加州碳排放限額與交易系統」（ＣＣＴＰ，與加拿大魁北克省的總量管制交易系統相連）。

蕭代基說，台灣可加入（碳交易）市場，不一定要跟國家合作。例如跟州合作，各州根本不必問聯邦政府，它是州政府就可以做。氣候是全球議題，唯有把碳交易市場擴大，產品、買家與賣家才會多。以台灣的地理位置，也可考慮和日本與南韓共組「東亞氣候俱樂部」。

他解釋，多位學者提出「氣候俱樂部」（climate club）概念，跳脫聯合國氣候變化綱要公約的「單一中心」決策與管理模式，由數個國家或地區自願組成「氣候俱樂部」，共同採取較嚴格的溫室氣體管制政策，再透過內部互免關稅，對外用碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ）及成立綠色發展基金等工具，提升已發展及發展中國家的加入俱樂部及合作減碳意願。

參與峰會的台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明指出，台灣要與國際交流，最直接的方式是透過與國際獨立碳權機構合作，參與「自願性碳交易市場」（Voluntary Carbon Market，ＶＣＭ），取得國外認證的碳權。

「我們可以創造『台灣特色的巴黎協定第六條』」，李堅明建議，台灣企業可以與國外碳權機構合作，到開發中國家如印尼與非洲，投資減碳設備或種植樹林，藉此取得碳權，既可滿足自身供應鏈的減碳要求，更能將台灣的影響力拓展到國際。

他解釋，企業在開發中國家減碳所取得的碳權，可再透過台灣的碳權交易所，賣給國內需要碳權的公司。台灣企業不應只是購買國外碳權，更要實際「創造碳權」，成為碳權的供給者。他也盼望，未來環境部能認可企業在國外取得的碳權，才能使碳權交易所更活絡。