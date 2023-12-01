COP28峰會／再不改變 2030暖化升溫破2℃

聯合國氣候峰會ＣＯＰ28昨於杜拜登場，聯合國秘書長古特瑞斯指出，今年是人類有史以來最熱的一年，「我們正經歷全球沸騰的氣候崩潰時刻。」他說，全球各地乾旱、洪水、野火等極端災害不斷，各國領導人應該感到恐懼，並立即採取行動。

歐盟執委會在ＣＯＰ28揭幕前夕，闡述歐盟本屆與會目標，首要之務是促成各國承諾再生能源建置量，至二○三○年前能夠增加三倍、能源效率能提升兩倍，並達成一千億美元（約台幣三點一五兆元）氣候基金目標。這是由美國、歐盟與ＣＯＰ28東道主阿拉伯聯合大公國共同倡議的全球再生能源及能源效率宣誓。該倡議已獲一百多國同意參與。

聯合國氣候變遷綱要公約執行秘書史蒂爾表示，距離地球升溫超過攝氏一點五度只剩六年，呼籲各國必須調整應對氣候變遷計畫，加速減碳，並呼籲必須讓化石燃料「最終衰落」（terminal decline），否則我們就會迎來自己的最終衰落，且以人命作為代價。

各國將討論「二○三○年減碳目標」，聯合國環境規畫署在開幕前夕公布二○三○排放差距報告，要將全球暖化控制在升溫攝氏一點五度以內，二○三○年全球必須減少百分之四十二的溫室氣體排放，但盤點各國目前提出的減碳路徑，屆時全球碳排會增加百分之三，暖化升溫將突破攝氏兩度，後果不堪設想。

聯合國報告指出，若要將把暖化控制攝氏兩度，全球碳排必須在二○三○年下降百分之廿八，若要控制在攝氏一點五度內，則必須大幅減排百分之四十二。

比較各國減碳目標，美國計畫投入三七五○億美元發展潔淨能源，預計可逐年減少十億噸碳排，達到二○三○年減碳百分之五十的目標。產煤大國澳洲提出二○三○年要減碳百分之四十三。氣候峰會主辦國阿拉伯聯合大公國也宣布，二○三○年減碳目標從百分之卅提高到百分之四十。

至於全球碳排最大來源中國大陸，目前的規畫是在二○三○年才會達到「碳達峰」，此前碳排仍會緩步成長。

韓國則宣示減碳百分之四十，日本減碳百分之五十為目標。

相較之下，我國國發會公布的二○三○年減碳目標僅百分之廿四 ，環保團體綠色和平組織批評台灣嚴重落後國際，呼籲各黨總統候選人應提高減碳目標，跟上國際。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，今年峰會提出「二○三○年要增加三倍再生能源裝置」倡議，已獲全球六十多國支持，但我國目前規畫到二○三○年的再生能源目標卻下滑，台灣的能源轉型目標有待加強。

台大農經系教授吳珮瑛認為，比較各國喊出的減碳百分比意義不大，實際減碳成效才是重點；應檢視經濟發展、產業結構、能源配比等條件，提出適合我國的轉型目標及減碳路徑。