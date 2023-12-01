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COP28峰會／台達碳定價策略 減碳有成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台達赴COP28，台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊（中）、台達永續長周志宏（右）、台達基金會執行長張楊乾出席行前記者會。圖／台達提供
台達赴COP28，台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊（中）、台達永續長周志宏（右）、台達基金會執行長張楊乾出席行前記者會。圖／台達提供

ＣＯＰ28登場，長期關注氣候變遷的台達宣布將參與，並分享「創新金融與氣候解方投資策略」及如何「打造韌性建築與培力綠領建築人才」。台達品牌長暨台達基金會副董事長郭珊珊表示，台達率先實施內部碳定價制度催化集團減碳，一開始以每噸五十美元計算，二○二一年改為每噸三百美元後發現，訂單增加，碳排放量卻一路減少。

郭珊珊說，台達長期在ＣＯＰ大會分享應對氣候變遷的科技解方，今年更提出達成淨零目標時不能或缺的碳定價管理工具，並分享台達如何透過長期節能減碳，將「碳排有價」觀念在內部扎根，逐步發展為具體行動。

郭珊珊表示，台達二○一七年起以影子價格（Shadow Pricing）每噸碳五十美元計算，二○二一年實施內部碳定價，每噸改為三百美元，並將這些碳價投資在既有設備的節能減碳、再生能源發展、低碳科技創新，實施後發現，業務量增加、碳排量卻減少。

郭珊珊說，台達基金會身為ＣＯＰ正式觀察員，今年再度取得於談判區（Blue Zone）舉辦周邊會議資格，並與印度工商聯合會、德國碳交易協會，合作以「創新金融與氣候解方投資策略」為題，分享台達內部碳定價的推動經驗。

台達今年也首度與聯合國底下的倡議團體全球建築與營建聯盟合作，在「建築館」主辦會議場次。台達基金會執行長張楊乾說，建築占全球能耗約三分之一，台達從綠建築走向淨零建築過程中，累積不少技術應用與人才培育實務經驗，盼就「打造韌性建築與培力綠領建築人才」為題，交流與分享全球促進建築碳排減量與韌性的行動。

綠建築 減碳 氣候變遷

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