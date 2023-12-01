COP28峰會／防淨零失業潮 峰會聚焦公正轉型

聯合國氣候峰會ＣＯＰ28昨開幕，公正轉型成為多場議程焦點，旨在確保各國在能源與淨零轉型歷程中，兼顧每個人的工作及經濟權益。學者指出，因應淨零轉型的勞工失業與職務轉型問題正在發生，政府須及早規畫因應，也是企業ＥＳＧ治理的關鍵議題。

台灣青年氣候聯盟國際部部長吳昀芳觀察，公正轉型在ＣＯＰ28會議中的重要性逐年提升，各國對於公正轉型已有共識，「下一步是討論要用什麼具體行動來達成」。

聯合國國際勞工組織（ＩＬＯ）環境永續公正轉型優先計畫主任蓋耶（Moustapha Kamal Gueye）表示，期待今年締約國能兌現ＣＯＰ27的承諾，制定出「公正轉型工作計畫」。

蓋耶認為，公正轉型的意義在於極大化氣候變遷帶來的機會，全球化石燃料業平均只有兩成女性勞工，風電和太陽能產業因較少粗重工作，分別有三、四成女性勞工，只要能推廣綠色工作技能，能源轉型反而會成為促進工作平等的機會。

台師大永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠認為，台灣應跟進國際趨勢，關注公正轉型。他舉例，減碳政策將帶動產業重新洗牌，「塑膠、水泥公司改投入儲能事業，轉型過程可能引發大規模失業」，要設法讓勞工都能適得其所。

葉欣誠說，公正轉型是台灣「二○五○淨零十二項關鍵戰略」的最後一項，但重要性絕不能被放在最後。預先為轉型的配套做好準備，人們才不會緊張與排斥。

台北市環保局前局長、倫敦政經學院訪問學人劉銘龍指出，公正轉型在美、英各國已是進行式，以美國為例，呼應減碳、淨零目標，福特、通用等汽車業紛紛朝電動化轉型，且大幅提高自動化作業，預估至少三成產線勞工在轉型過程失業。另在英國，最大煉鋼業塔塔集團也規畫把高爐煉鋼換成比較減碳的電弧爐煉鋼，過程中將減少三千個工作機會。

劉銘龍表示，這些現象都告訴台灣社會，面對氣候及淨零轉型，勢必影響勞工就業，例如汽機車維修業，從燃油引擎要改修電動發動機，必須重新培養勞工的職能，否則就算保住工作，也只能做更低階的職務，除了政府要加速規畫公正轉型政策，也是企業ＥＳＧ治理的難題。

環境部表示，公正轉型已納入氣候變遷因應法，目前各部會正盤點受衝擊對象，會提出相應策略。