歐洲太空總署：阿利安6型火箭明年中首次試射

歐洲太空總署今天宣布，歐洲新的阿利安6型火箭（Ariane 6）將於2024年6月15日至7月31日之間進行首次發射。

路透社報導，上週，這款新型火箭的一個測試模型在法屬圭亞那（French Guiana）通過關鍵的發動機長時間點燃測試，使得受到熱切期待的阿利安6型火箭首次試射窗口如今到來。

歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）成員國為了因應商業火箭發射市場競爭日益激烈，2014年同意研發阿利安6型火箭，但其原定2020年誕生的計畫卻一再延後。

歐洲太空總署署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）在記者會上表示：「我今天真的很高興宣布這項消息，因為這顯示歐洲在飛行進入太空方面進展順利。」

歐洲太空總署透露，阿利安6型火箭首次發射將攜帶幾枚較小型衛星，其中2枚來自美國國家航空暨太空總署（NASA）；但由於這趟飛行仍屬於測試，因此不會攜帶「重大酬載」。

歐洲太空總署還將在試射前進行一些額外測試，以確保設計能夠容許錯誤。

歐洲太空總署補充說，他們計劃在明年底前讓阿利安6型火箭進行第2次發射，並在2025年再增加發射次數，以達到每年9至10次的目標。

這款火箭由阿利安集團（ArianeGroup）研發，這家公司是由空中巴士（Airbus）和賽峰集團（Safran）合資創立，目的為了讓歐洲更能夠與美國民間太空發射供應商太空探索科技公司（SpaceX）競爭。