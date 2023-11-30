上億免稅品疑日本國內遭轉賣！政府一查「57人僅1人帶貨出關」

在國外購物時，如果花費比較高，或許都會申請免稅服務，來減免掉一部分的金額。然而，近來日本卻發生有許多外國遊客，用免稅價格大量購買商品後，再出境前轉賣營利的惡質行為，引起日本政府的注意，並考慮修改免稅的相關制度。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，根據日本政府調查，2022年出境的外國客中，有51726人的免稅品消費在100萬至1000萬日幣之間（100萬日幣約相當於新台幣21萬2395元），消費在1千萬到1億日幣的則有1838人，1億以上日幣的仍有372人。

更令人驚訝的是，這372人的購物總額高達1704億日幣，平均每個人就消費了4.5億日圓。由於金額實在太過異常，因此被高度懷疑，這些人是否趁著用免稅的便宜價格消費後，商品根本沒有帶離境，就直接國內轉賣掉了。

特別是稅關曾經與航空公司合作，針對57位消費在1億日幣以上的旅客進行盤查，結果發現這57人中，僅有一位能夠拿得出自己買過的東西，其他人都是兩手空空。目前日本政府打算考慮修改規則，改成在購物時全面以含稅價計算，在出關的當下才進行扣稅，杜絕免稅品轉賣的惡質行為。