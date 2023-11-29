美氣候特使：美中將合作使COP28順利成功

美國總統氣候特使柯瑞（John Kerry）29日表示，針對30日在阿拉伯聯合大公國杜拜登場的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），美方將和中國大陸合作，使會議能夠成功。

路透及法新社29日報導，全球前兩大溫室氣體排放國美中的合作，被視為對確保COP28能達成共識至關重要。該會議預定自30日至12月12日進行。

柯瑞談到他與中國氣候變化事務特使解振華11月在美國加州的會談時說，「我們（兩人）已決定真的合作，好讓COP成功、讓『全球盤點』（global stocktake）成功」。

全球盤點是指這次會議將評估，各國距離將全球升溫控制在比工業革命前高攝氏一點五度的目標有多遠。

前述加州「柯解會」時，兩人同意恢復北京去年中止的一個雙邊氣候工作組。儘管仍在化石燃料等其他議題間意見分歧，但美中同意支持一個新的全球再生能源目標，並在甲烷與塑膠汙染上合作。

柯瑞還說，「為了看看是否有進一步能促進我們大家目標的合作，我們打算努力」，中國是第一大溫室氣體排放國、美國是第二大，「少了中美積極推動減排，我們就不會贏得這場（氣候）戰役」。他強調，美中共占全球溫室氣體排放量的四成，兩國有必要更拚，協助以更快的速度達成任務。