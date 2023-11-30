美魚鷹機墜海 首在日死亡事故

美軍一架搭載六人的Ｖ–廿二「魚鷹」傾斜旋翼機，廿九日下午約兩點四十七分（台灣時間同日下午約一點四十七分）墜入日本鹿兒島縣屋久島外海。日本放送協會（ＮＨＫ）引述該島漁會和海上保安廳報導，趕往事故海域的多艘漁船在搜索後尋獲三人，其中一名男子被救起送醫宣告不治，成為魚鷹在日本發生的第一起死亡事故。

日本第十管區海上保安本部獲報，一架美軍魚鷹運輸機墜海，正在附近海域的漁船隨即停止作業馳援，下午四點四十一分在距離事故海域約三公里外海上發現一人已無意識與呼吸，疑似為機組員。據日媒報導，機上原傳出搭載八人，但美軍已更正為六人。

日本氣象廳表示，事發地點當時天氣晴朗，沒發布任何「注意」或者「警報」。日本首相岸田文雄和內閣官房長官松野博一則強調，救人第一；沖繩縣知事玉城則希望在釐清事故原因之前先停飛。