沙烏地取得世博主辦權 盼打造好形象

沙烏地接連取得2030世界博覽會、2034年世足的主辦權，展現在國際打造好形象的決心！沙烏地近日打敗羅馬與釜山，取得2030年世界博覽會的主辦權。加上王儲薩勒曼還挖腳足球超級球星C羅到沙烏地踢球，盼加強運動、觀光等產業發展，但西方仍對薩勒曼涉嫌暗殺華郵記者卡舒吉耿耿於懷。

盼擺脫對石油依賴

根據《半島電視台》報導，沙烏地利雅德在182個會員國的票選中，獲得119票的支持，打敗韓國釜山的29票與義大利羅馬的17票，取得2030年的世界博覽會的主辦權。世界博覽會每5年舉辦一次，2025年世界博覽會將在日本大阪舉辦，上一屆（2020）則是在阿拉伯聯合大公國舉行。

《Politico》提到，沙烏地先前已經取得2034年的世界盃足球賽主辦權，未來甚至還打算舉辦奧運，這也顯示目前掌權的沙烏地王儲薩勒曼的「2030願景」，他希望透過這個計畫，讓長期依賴石油出口獲利的沙烏地開始往觀光、運動與金融等產業開始轉型，並透過舉辦大型活動增加觀光收入，還有建立國際良好形象。

西方質疑人權黑料

沙烏地還透過首都球隊艾納斯，挖腳葡萄牙國腳、世界最強足球員C羅，盼藉由他的高人氣吸引更多國際觀光客與商務旅行前往沙烏地。該國外交部長阿沙烏德表示，政府有非常積極熱情的團隊，願意與世足、世博等協會溝通，以取得國際的信任與期待。

不過西方國家與國際人權組織，仍相當在意王儲薩勒曼涉嫌在土耳其的伊斯坦堡沙國大使館，謀殺對沙國政治多有批評的華郵記者卡舒吉，法國總統馬克宏去年曾表態支持沙烏地成為候選人，也受到「忽略人權」的批評；此外，義大利申請世博的代表團也質疑，沙國在爭取主辦世博會的過程恐有不正當的賄賂行為。

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