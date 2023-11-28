土耳其宣布伊朗總統來訪行程有變 尚未說明原因

法新社報導，伊朗總統萊希28日原定出訪土耳其，期盼彌合歧異並針對以色列對加薩的行動凝聚共同回應。有分析人士認為，萊希將敦促土耳其在嚴詞譴責以色列之餘，也切斷和以國蓬勃發展中的貿易和能源連結。但後續報導指出，土耳其已宣布萊希不會在當天來訪，並未說明原因。

報導指出，目前尚不清楚出訪為取消或延後。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月突襲以色列後，土耳其總統厄多安已高調批評以國對加薩的報復作戰，批判力道在穆斯林國家裡數一數二。他曾稱以國為「恐怖主義國家」、哈瑪斯為「解放組織」，並建議在海牙國際刑事法院審訊以國政治人物、指揮官。

但回顧至今穆斯林和阿拉伯國家領袖的會談，包含本月稍早在沙烏地阿拉伯召開的相關峰會，皆尚未能就立即性的經濟或政治措施步驟達成共識。

伊斯坦堡「伊朗研究中心」主任維吾爾（Hakki Uygur）向法新社表示，伊朗會希望土耳其能切斷和以色列的直接和間接貿易，但另一方面，土耳其一向傾向採政治歸政治、商業歸商業的態度。

萊希的出訪恰逢各界希望促成以哈停戰和人質換囚協議持續延長。根據哈瑪斯領導的加薩當局，以色列對加薩的報復作戰已致近1.5萬人喪生，以色列則說哈瑪斯上月的越境攻擊造成約1,200人死亡，雙方死者多為平民。

土耳其官方表示，厄多安和萊希26日曾通話，討論針對「以色列的暴行」尋求共同立場。

分析認為，伊朗正試圖劃定能透過哈瑪斯、黎巴嫩真主黨等親伊朗團體來施壓以國、美國的程度。據政治風險諮詢公司歐亞集團報告， 伊朗對干預當前中東危機戒慎以待，可能會克制讓衝突升級的行動，畢竟伊朗未完全控制親伊朗團體，無意的動作恐引發美方報復和局勢升溫。

厄多安也對於以哈戰事外擴屢表擔憂。厄多安辦公室在厄、萊通話後表示，土國和伊朗將持續合作讓暫時停火得永久延續，達到長久和平。