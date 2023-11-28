最強雷射超越太陽！ 盼推進核融合發電

英國預計2029年完成高效能雷射「火神20-20」，強度比最強的太陽光還要高10億倍之多！專家指出，高功率的雷射可以用於模擬外太空恆星的運作模式，讓天文物理學不僅限於望遠鏡的觀察。另外，高功率雷射也是促成核融合能源淨產出的重要功臣。

比太陽光強十億倍

《BBC》報導，密西根大學約莫兩個網球場大小的實驗室，牆壁為厚達60公分的混凝土，其中就藏著目前最強大的脈衝雷射機器「宙斯」，每束雷射光最大功率可達到三拍瓦（1拍瓦相當於1015瓦）。

然而，宙斯並非唯一高效能的雷射機械，從歐洲到亞洲都試圖試著發展高功率的雷射，例如英國正研發一款名為「火神20-20」的雷射，預計於2029年逡工，將能夠產生比太陽光強上十億倍的光束。

這些強度驚人的雷射主要可以用於天文研究上，主要是模擬恆星、星雲等運作模式，或者研究物質在特定溫度或密度的行為。哈韋爾中央雷射設施物理學家羅賓森說，天文物理學研究大多都是用望遠鏡得到的「觀察」成果，但對於實際發生什麼事情，卻是一無所知。

盼實現核融合發電

他舉例說，目前想要透過雷射研究的一大謎團就是「磁場」，目前宇宙中大多數的恆星與行星都有磁場圍繞，「但為什麼會有這些磁場？還沒有明確的答案」。另外像是宇宙射線的起源、巨行星內部結構等，可能都需要強力雷射的協助。

高功率的雷射也關乎一項可能改變人類的重大技術「核融合」，今年七月，加州實驗室「國家點火設施」第二次靠著雷射，實現核融合的淨能源增益，且產生的能量比第一次來得更高。

專家也指出，雷射的力量與強度並不是一切，更重要的是「你能用雷射做出什麼貢獻？如何正確的使用它？」像是有研究團隊就試圖將雷射應用於醫療領域，探索有望治療癌症的「質子療法」。

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