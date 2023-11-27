緬甸叛軍宣稱佔領新領土 大陸軍隊舉行邊境演習

據聯合國稱，緬甸軍方與該國少數民族叛亂分子聯盟之間一個月來的激烈交戰已導致邊境地區數萬人流離失所。與此同時，中國政府對於邊境不穩定的局勢和難民湧入的擔憂與日俱增。

這場叛亂是裝備精良的緬甸軍方自2021年發動政變、奪取政權以來所面臨的最大的戰場挑戰。親民主派武裝團體受到北部攻勢的鼓舞，增加了對緬甸其他地區安全部隊的襲擊。

自稱「三兄弟聯盟」的叛亂組織，聲稱已經佔領了幾個城鎮和金三角（Kyin-San-Kyawt）邊境口岸，這是中國對面的木姐鎮（Muse）五個主要貿易區之一。

上周末，在同一地區，一隊運貨卡車被燒毀，軍政府稱之為「恐怖襲擊」。而叛軍則否認對此負責。

叛軍：已准備好將行動提升至新水平

叛軍聯盟周一（11月27日）稱，他們已經准備好將襲擊行動提升到新的高度。一個月前他們發起了協同攻擊，重新從軍政府手中奪取領土，並反擊軍方的空襲和炮擊。

他們在一份聲明中說：「通過協調作戰，革命力量已經奪取了軍政府軍隊用來炮擊平民的前哨陣地和戰略要地，他們為此付出了鮮血、汗水甚至生命」。

叛軍聯盟的聲明還表示，「我們正在團結一致，逐步實現每個組織的目標以及我們的共同目標」。

針對邊境安全 中國舉行軍事演習

緬甸軍方誓言恢復秩序，並表示正在與中國協調以維護穩定。

中國軍隊從上周末開始在相關的邊境地區進行實戰演習，演習將持續到本周二，中國官媒稱，演習旨在檢驗戰區部隊的快速機動能力、作戰能力，確保做好准備、保護與緬甸邊境的安全。

緬甸軍政府表示對於這些演習是知情的。

叛軍聯盟成員之一德昂民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army，TNLA）周一表示，他們襲擊了撣邦的兩個軍事哨所，在三個地點同緬甸軍隊發生了沖突。

克欽新聞集團（Kachin News Group）周一發布了一段影片，稱成千上萬人因擔心戰事加劇，正騎著摩托車逃離撣邦的老街鎮（Laukkaing）。

聯合國人道主義事務協調廳上周稱，自叛軍發動協調攻勢以來，已有33.5萬人因戰事流離失所。自2021年緬甸軍事政變以來，已經有200萬人被迫離開家園。

緬甸反對派影子政府在社交媒體上分享了兩段影片，一段影片顯示，人們聚集在布滿鐵絲網的金屬柵欄一側，呼籲中國安全部隊釋放一名據說被拘留的男子。另一段影片顯示，在圍欄的緬甸一側，流離失所者在催淚瓦斯之下爭相躲避。

路透社無法獨立證實發生了什麼以及何時發生的，但能夠核實顯示內容是在緬中邊境。

（路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】