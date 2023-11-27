快訊

柯文哲自爆國際騙子設局開價 「當副手就給 2億美元」

噁！好市多盒裝蛤蜊有菸蒂險吃下肚 民眾嚇到直呼：好險我放過期

香港國泰航空推出「愛國者便宜機票」 鼓勵香港選民投票

暖化釀缺雪危機 影響19億人供水

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
專家指出，冬季積雪其實相當於「自然水庫」，在春夏季融化時，就成為重要的水資源。（Photo by eltpics on Flickr under C.C. License）
專家指出，冬季積雪其實相當於「自然水庫」，在春夏季融化時，就成為重要的水資源。（Photo by eltpics on Flickr under C.C. License）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

全球暖化衝擊，中低緯度國家將出現降雪量不足的狀況，恐影響到19億人的供水！專家指出，冬季積雪其實相當於「自然水庫」，在春夏季融化時，就成為重要的水資源，專家呼籲繼續研究發現降雪與供水的關係，提供這些地區更佳水資源管理策略。

暖化導致降雪減少

CNN》報導，最新地圖分析指出，隨著全球暖化，世界降水的狀況將更多以「雨」的形式出現，而高緯度地區的降雪也會開始減少。然而，降雪量減少，就會使得山頂的雪蓋變小，進而影響到河川水源或食物供應等。

華盛頓大學環境工程教授倫德奎斯特指出，冬季的積雪是重要的供水來源，「因為積雪就像一個天然水庫，在天氣潮濕的時候，以雪的方式存儲水，並在其他缺水的時節，就會融成水源」，例如加州農業夏天是旱季，此時就相當仰賴融雪的水資源。

美國國家氣象局氣候專家布雷特施奈德分析數據後指出，全球降雪量至1973年以來減少了2.7%，降雪量明顯減少的地方大多為中緯度地區。而當降雪量減少，意味著白雪反射陽光的能力減弱，恐使得氣候暖化再度加劇。

極端降雪反增加

研究》也指出，因為溫度升高使得雪融化成水流的狀況，稱為「融雪徑流」，為北半球盆地相當仰賴的水資源，但預計隨著降雪量減少，約三分之一的盆地將面臨缺水危機，影響將近19億人的水源供應。

此外，有專家更警告，因為全球暖化，加速海洋的蒸發，大氣中的水氣也會增加，這會導致短時間內的降雪量增加，這就會出現一個相當弔詭的結果：每年總降雪雖然減少，但極端降雪事件可能變得更加頻繁。

達特茅斯學院氣候科學家曼金認為，需要更研究來理解降雪與供水之間的關係，才能提供水資源管理更好的策略。他說，「如果所有地方都按照現狀管理水資源，最後全球暖化就會破壞一切現狀」。

【更多精采內容，詳見

降雪 暖化 水資源

延伸閱讀

台中兄弟租透天 控屋主水塔髒致病 求償986萬法官不准

高雄3區11/22停水8600戶 因台水加壓站高壓電氣檢驗

大臺北水源40成果 研討水資源永續

助南投名間鄉農業供水 蔡培慧爭取3300萬修水池鑿井

相關新聞

腳下一步就是深淵：南韓青少年「網路賭博」成癮

來自慶尚北道浦項市的金敏才（化名），是名就讀高二的17歲學生，平常在便利商店打工。敏才有時會跟朋友多借點小錢玩樂花用，次數不多，而且一直都是有借有還。

岸田內閣民調跌至30% 被爆拿政治獻金吃高檔料理 3成盼立即下台

日經亞洲報導，日本首相岸田文雄內閣支持率跌到30%，相較10月份下滑3個百分點，創下自2021年10月上任以來的最新低，...

COP28將於30日在杜拜登場 白宮：拜登將缺席

紐約時報報導，第28屆聯合國氣候大會（COP28）11月30日至12月12日將在杜拜登場，屆時英國國王查理三世（King...

查克柏格的1天怎麼過？還會陪女兒追星泰勒絲

39歲Meta執行長兼臉書創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)在富比世(Forbes)雜誌全球富豪排行榜名列...

起源於一片虛無！日本科學家發現史上第二強宇宙射線「天照粒子」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，日本大阪公立大學研究團隊24日於《科學》雜誌發表研究，探測到30年來射向地球的「最大規...

強化關係 日本挺南韓2030年辦世博

日本外相上川陽子和南韓外長朴振26日另在釜山的飯店舉行雙邊會談約85分鐘，這是9月甫就任的上川以外相身分第三度與朴振面對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。