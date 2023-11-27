暖化釀缺雪危機 影響19億人供水

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

全球暖化衝擊，中低緯度國家將出現降雪量不足的狀況，恐影響到19億人的供水！專家指出，冬季積雪其實相當於「自然水庫」，在春夏季融化時，就成為重要的水資源，專家呼籲繼續研究發現降雪與供水的關係，提供這些地區更佳水資源管理策略。

暖化導致降雪減少

《CNN》報導，最新地圖分析指出，隨著全球暖化，世界降水的狀況將更多以「雨」的形式出現，而高緯度地區的降雪也會開始減少。然而，降雪量減少，就會使得山頂的雪蓋變小，進而影響到河川水源或食物供應等。

華盛頓大學環境工程教授倫德奎斯特指出，冬季的積雪是重要的供水來源，「因為積雪就像一個天然水庫，在天氣潮濕的時候，以雪的方式存儲水，並在其他缺水的時節，就會融成水源」，例如加州農業夏天是旱季，此時就相當仰賴融雪的水資源。

美國國家氣象局氣候專家布雷特施奈德分析數據後指出，全球降雪量至1973年以來減少了2.7%，降雪量明顯減少的地方大多為中緯度地區。而當降雪量減少，意味著白雪反射陽光的能力減弱，恐使得氣候暖化再度加劇。

極端降雪反增加

《研究》也指出，因為溫度升高使得雪融化成水流的狀況，稱為「融雪徑流」，為北半球盆地相當仰賴的水資源，但預計隨著降雪量減少，約三分之一的盆地將面臨缺水危機，影響將近19億人的水源供應。

此外，有專家更警告，因為全球暖化，加速海洋的蒸發，大氣中的水氣也會增加，這會導致短時間內的降雪量增加，這就會出現一個相當弔詭的結果：每年總降雪雖然減少，但極端降雪事件可能變得更加頻繁。

達特茅斯學院氣候科學家曼金認為，需要更研究來理解降雪與供水之間的關係，才能提供水資源管理更好的策略。他說，「如果所有地方都按照現狀管理水資源，最後全球暖化就會破壞一切現狀」。

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