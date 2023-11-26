中日韓外長承諾盡快召開三國領導人會談

（德國之聲中文網）中國外交部長王毅、日本外務大臣上川陽子和韓國外交部長朴振周日（11月26日）在韓國釜山參加第十次中日韓外長會議。上一次的中日韓外長會議是2019年在北京舉行。

東道主朴振在會議一開始稱：「韓國、日本和中國擁有大規模合作的潛力。我們三個國家是彼此密不可分的鄰居。」王毅指出：「今年是中日韓時隔四年再次舉行外長會議，是中韓關系邁入第二個30年的開局之年，是中日和平友好條約締結45周年。」王毅表示，中方將繼續同韓方、日方共同努力，推動三國合作重入正軌。

承諾召開中日韓領導人會談

三位外長在本次的會議中一致同意，將盡早在合適的時間點召開中日韓三國領導人會談，並加快推進三國領導人會議籌備工作，但沒有進一步說明具體的日程。

韓國外交部一名官員向韓聯社指出，由於時間緊張，三國領導人峰會難以在今年實現，但很可能在不久的將來舉行。盡管日期未定，此一同意重啟合作的共識已是緩解該地區緊張局勢的重要舉措之一。

討論多領域合作、朝鮮局勢

三方在會上還確認將在多個領域開展合作，日本外務省在一份聲明中表示，外長們在100分鐘的會談中同意推進安全、經濟和技術等六個領域的合作，並推動具體討論。

關於安全領域，外長們就朝鮮半島局勢進行了討論。共同社報導，上川陽子考慮到中朝關系良好，表示「期待中國在（朝鮮的）核與導彈問題上發揮積極作用」，她也再次就解決朝鮮綁架日本人問題尋求中韓兩國的協助。

朴振也強調「朝鮮半島的和平與穩定是三國的共同利益，是東北亞和平與繁榮的必備條件」，並譴責了朝鮮發射導彈與研發核武器。

不過，韓聯社提到，日方針對朝鮮問題的表態與韓方大致相同，但中方僅簡單提及了其基本立場，堅持各當事國應保持冷靜和克制，並稱應重視朝方對安全的合理關切。

中日、中韓雙邊會晤

此前，王毅也分別與日、韓外長進行了會前雙邊會晤。朴振和王毅周日就雙邊關系發展、韓半島局勢與中國國家主席習近平訪韓事宜等交換了意見。中國外交部發布的聲明稱，雙方確認中韓戰略合作伙伴關系定位，願持續沿著這一方向向前推進。

上川陽子在周六會見王毅時表示，日本和中國有望「在不遠的將來」舉行安全對話。除此之外，兩人還就一些需要合作的領域進行了討論，包括氣候變化、國際安全、發展融資和朝鮮半島局勢等。

美日韓演習與外長會議同日舉行

就在中日韓舉辦外長會議之際，美日韓三國也於26日在韓國濟州島東南方向的公海上實施聯合演習，模擬朝鮮發起導彈、無人機挑釁的情況實施防空、海上機動訓練。

韓國和日本是美國的重要軍事盟友，他們近期推動加強與美國的安全合作曾引起中國的不滿。不過一些觀察人士表示，中國國家主席習近平和美國總統拜登在本月稍早的會晤中發出了美中和解的信號，這或能為中、日、韓三國提供外交空間、重振三方合作。

（路透社、美聯社、韓聯社、共同社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】