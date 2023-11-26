具關鍵戰略意義！嘉手納基地為「太平洋的基石」 解密沖繩對美軍的重要性

日本南部沖繩縣的美軍設施對於華盛頓在西太平洋地區的安全承諾至關重要，尤其是嘉手納空軍基地，它被視為美國在該地區空中力量的「關鍵紐帶」。

嘉手納（Kadena）基地是美國最大軍事設施之一，也是美國空軍規模最大、戰鬥力最強的第18聯隊的駐地。該聯隊配備有從F-15鷹到F-22猛禽等一系列戰鬥機，以及偵察機、預警機和加油機。

在朝鮮戰爭和越戰中，嘉手納基地對美國的空中行動至關重要。對於抵御日益咄咄逼人的競爭對手中國，也同樣具有關鍵意義。

嘉手納距上海僅443海浬，距離台灣北端則更近。如果中國決定以武力奪取對台灣的控制權，該空軍基地將處於最前線。

「太平洋的基石」

一名不願具名的美國空軍軍官表示：「嘉手納是太平洋的基石，第18聯隊的使命是讓我們的盟友和伙伴放心，遏制地區侵略並保衛第一島鏈」。

第一島鏈指的是北起日本，經過台灣、菲律賓並一直延伸到婆羅洲，包圍中國海域的區域。

中國將突破第一島鏈視為重要目標，而美國及其盟國則希望，在沖突發生或遭到攻擊時，將中國軍隊遏制在第一島鏈內，使中國海軍艦艇難以在不受監視的情況下自由駛入太平洋。

嘉手納基地的飛機定期在中國南海上空執行任務。中國軍隊單方面佔領並加固了部分國家提出主權聲索的小島。

美國空軍官員表示，美國在該地區的空中行動是在「國際空域」進行的，「以確保基於國際規則的秩序得到遵守」。美軍還表示，中美戰機在整個西太平洋地區的互相攔截「並不罕見」。

關鍵戰略位置

天普大學東京校區國際關系學教授庫切克（Michael Cucek）稱：「沖繩的地理位置非常適合在西太平洋──從朝鮮半島直至南中國海──採取任何軍事行動」。

他對德國之聲表示：「嘉手納是美國在這個地區空軍力量的關鍵，而且至關重要的是，它靠近台灣和中國，為整個日本南部提供了空中掩護」。

美國在沖繩不止駐扎空軍，還有美國海軍陸戰隊、美國陸軍和美國海軍，也與日本自衛隊以及印太平洋和更遠地區的其他伙伴密切合作。

近年來，這些合作也囊括了德國、英國、荷蘭、澳大利亞、法國和加拿大等國的部隊。

駐扎沖繩的美國海軍陸戰隊

美國海軍陸戰隊第三遠征軍的總部設在嘉手納以南數公裡處的普天間航空基地，目前約有18000人駐扎在該縣的七個基地。

一名海軍陸戰隊軍官對德國之聲表示：「我們是一支隨時待命的前緣部署部隊，如果不駐扎在日本，就無法成為一支快速反應的力量」。「我們的政府已明確表示，中國是威脅。在必要時，我們隨時可以在這個地區做出反應」。

美國海軍陸戰隊未來在沖繩的活動方式將發生一系列變革，他們將轉型成一支更輕便、更靈活、更能迅速應對緊急狀況的部隊。

另一名軍官表示，海軍陸戰隊正從「以培訓為重心轉變為以應急為重點，五年前的任務說明中還不是如此」，這是「中國在該地區的惡意活動、朝鮮的武力威脅以及俄羅斯對美國的強硬立場」所造成的結果。

駐扎在沖繩的美國規模相對較小，因為該軍種主要負責地面行動。盡管如此，美國陸軍在沖繩縣各地部署了愛國者反導彈系統。

美國海軍第七艦隊的總部主要設在東京以南約60公里的橫須賀海軍基地，在九州佐世保也設有海軍基地。

沖繩作為「前線」

國際關系教授庫切克表示：「軍事存在的擴大顯示出美國致力於成為西太平洋等地區的強權。20世紀90年代初，美國被迫離開其先前在該地區的支點──克拉克空軍基地和菲律賓蘇比克灣海軍基地，並遷至沖繩」。

庫切克指出，考慮到中國正逐步加大對台灣當局施壓，以及北京經常暗示將武力奪取台灣的威脅，駐沖繩美軍的重要性怎麼強調都不為過。

他表示：「如果中國選擇在攻台時試圖壓制美軍，那麼沖繩將成為前線」。「任何形式的射擊一旦開始，美國將參與其中，屆時一場更廣泛的戰爭將無可避免，日本也將捲入其中」。

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