為期3天 菲澳首度南海聯巡

路透廿五日報導，菲律賓總統馬可仕宣布，該國和澳洲當天展開為期三天的首次南海聯合海空巡邏。馬可仕說，兩國這次和未來可能的聯合巡邏，彰顯菲澳戰略和防務夥伴關係深化。菲國廿三日才結束在台灣近海展開的美菲海空聯演，引發北京批評破壞區域和平。

澳洲國防部長馬勒斯聲明，澳菲堅定維護落實區域和平、安定和繁榮的承諾，區域各國應該尊重彼此主權，遵守各方同意的規則和規範，這次聯合巡邏印證此一承諾。澳菲今年初就對此商討，以強調致力維護基於規則的秩序。

菲律賓國防部發言人安多隆說，這次巡邏在西菲律賓海進行，即菲律賓在南海的專屬經濟區。菲軍派兩艘軍艦和五架偵察機，澳軍則出動護衛艦土烏巴號和Ｐ八－Ａ海上偵察機。

美菲聯演甫結束 共軍抗議

美菲廿一日也舉行三天聯合巡邏和戰術演習，從台灣東南方的巴丹群島附近展開，最後到南海。廿三日菲軍飛彈巡防艦黎薩號、近海巡邏艦皮勒號與美軍濱海戰鬥艦吉佛茲號在南海執行跨甲板行動、值更官操作及通訊等戰術演習。

廿二日菲律賓海軍浦項級巡邏艦克拉多葉號則與吉佛茲號在南海進行通行演習，兩船在馬尼拉西南方、面向南海的盧邦島以西會合，完成現實情境通訊能力測試演練。

美國之音廿四日報導，美菲聯演時，共軍飛彈護衛艦運城號尾隨監視，共軍南部戰區發言人田軍里指責菲國偕外國巡航試圖攪局滋事。菲律賓國安顧問安約反駁，菲國有權與美軍在南海聯巡。