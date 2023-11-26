王上會 確認中日戰略互惠

中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅預定廿六日出席在南韓釜山舉行的中日韓外長會議，將與日本外務大臣上川陽子、南韓外長朴振舉行雙邊及三方會談。已抵釜山的王毅和上川廿五日下午先行晤談，兩人同意推動中日「戰略互惠關係」；上川又再重申台海和平穩定的重要性，以及希望盡快舉行「日中安保對話」。

綜合讀賣新聞等日媒和路透同日報導，「王上會」歷時約一百分鐘，這是九月甫就任的上川首度與中國外長會談。她強烈要求北京立即取消自八月廿四日起對日本水產品輸陸祭出的禁令，並要求盡快釋放在中國被拘禁的日本人，以及立刻撤除中方在日本專屬經濟區（ＥＥＺ）設置的浮標，另表達對中方屢屢「侵入」釣魚台列嶼（尖閣諸島）領導、中俄頻頻聯手從事軍事活動的擔憂。

王上會亦確認為建構具建設性及穩定的中日關係，將在所有層級密切溝通，同時研擬互邀對方訪問。上川強調，應該發展日中關係，盼兩國緊密合作。至於前述的安保對話，則由兩國外交和國防主管機關高官出席。

韓中、韓日外長廿六日上午將分別會談，之後三位外長共進午餐，餐後舉行三方會議。雖三方曾考慮舉行聯合記者會，但後因中方行程變動而取消。

中共官媒環球時報社評提到，中日韓外長會議最令人期待的，無疑是能否為三方合作及恢復領袖會議奠定基礎。美國已成「飄在三國關係上空的那片烏雲」，如何處理美國的指揮，是否真正拒絕選邊站、不參與陣營對抗，將是日韓無法迴避的問題；不認為日韓願意成為美國對付中國的工具，相信日韓真誠希望恢復三國合作機制。