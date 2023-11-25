日本外相：日中兩國有望舉行安全會談

（德國之聲中文網）日本外相上川陽子（Yoko Kamikawa）周六（11月25日）表示，日本和中國有望“在不遠的將來”舉行安全對話。她在韓國會晤了中國外長王毅，這是這位70歲的政治家今年9月出任外務大臣以來，首次與中國外長見面。她稱此次會晤“極其有意義”。

“雙方確認了我們在尋求就一系列議題進行更密切的交流……我們希望在不久的未來舉行安全會談”，上川陽子對媒體表示，日中兩國還在尋求舉行高層的經濟對話，但是她沒有提供具體日程安排。

中國國家主席習近平和日本首相岸田文雄在11月的APEC峰會期間舉行了會晤。目前看來，這兩個東亞鄰國致力於強調經濟聯系，盡管過去一段時間雙邊關系存在諸多分歧，包括日本將福島核廢水排入太平洋，以及一名日本公民在中國被捕等。

上川陽子周六表示，她與王毅外長也就一些需要合作的領域進行了討論，包括“氣候變化、國際安全、發展融資和朝鮮半島局勢等”。

周日，上川陽子和王毅還將在釜山共同出席中日韓三國外長會議。韓國外交部表示，三國外交部長將在會議上就韓中日領導人會談的舉行、三國合作發展方向及地區、國際局勢等廣泛交換意見。

韓國《中央日報》認為，此次會議是今年內或明年初舉行韓中日領導人會談的最後階段，有關日程能具體化到什麼程度備受關注。按照慣例，韓中日對話通常從較低級別官員之間的協商開始，依次進行外交部長會議和領導人會議。

（路透社、美聯社）

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