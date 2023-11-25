緬甸戰火不斷…大陸在中緬邊界展開軍演 聯合國：大片地區衝突加劇

中國本周六（25日）開始在與緬甸接壤的中國邊境地區舉行實戰化軍事演習，並敦促中國公民離開自10月以來處於戰火之中的緬北地區。

聯合國表示，緬甸北部，尤其是靠近中國邊境的撣邦大片地區衝突加劇，迫使 8 萬多人流離失所。

據緬甸官方媒體昨（24）日報導，一隊從中國向緬甸運送貨物的卡車在叛亂分子的襲擊中起火燃燒。該地區當前局勢日益嚴峻，引起鄰國中國的擔憂，北京呼籲緬甸實現和平與穩定。車隊於木姐鎮（Muse）遇襲，緬甸與中國的貿易有很大一部分要經過這個地區。

就在該車隊遇襲的當下，中國駐緬甸大使陳海正於緬甸首都內比都與緬甸外交部長丹瑞（Than Swe）等軍方官員會面，就雙邊關係以及「邊境地區穩定與法治合作」進行談話。

中國官媒新華社報導，解放軍南部戰區新聞發言人田軍裡空軍大校表示，根據年度訓練計劃，南部戰區組織陸軍部隊本周六11月25日起，在位於中緬邊境中方一側舉行實戰化演訓活動，旨在檢驗戰區部隊快速機動、邊境封控、火力打擊能力。戰區部隊時刻做好應對各類突發情況准備。

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，北京向緬甸軍政府通報了演習的消息，並補充說「軍方將與中國合作，為和平與邊境穩定而努力」。

緬甸軍方正在努力應對自2021年政變奪權以來所面臨的最大規模協同攻勢，該國軍方已失去對東北部和國內其他地區的幾個城鎮和軍事哨所的控制。

(法新社等)

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