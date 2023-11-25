進入「太空強國新時代」北韓稱能偵察美軍事基地 南韓方這樣分析

據朝中社報導，北韓國家領導人25日上午訪問了國家航空宇宙技術總局平壤綜合管制所，並查看日前發射升空的偵察衛星「萬裡鏡-1號」拍攝的韓美主要軍事基地圖像。

報導稱，金正恩查看了衛星於當天上午9時59分40秒至10時2分10秒之間拍攝的鎮海、釜山、蔚山、浦項、大邱、江陵等南韓主要目標地區的圖像。衛星於上午10時1分10秒拍攝的圖像捕捉到停靠於釜山作戰基地的美國海軍「卡爾·文森」號核動力航母。金正恩還確認了偵察衛星於平壤時間25日凌晨5時13分22秒通過美國夏威夷上空時拍攝的珍珠港海軍基地和檀香山希卡姆空軍基地圖像。

太空強國新時代

北韓官方宣稱此舉標誌著該國進入「太空強國新時代」，金正恩稱之為國家自衛的權利。然而，南韓分析人士對北韓的聲明持懷疑態度，認為現在判斷「萬裡鏡-1號」是否正常運行為時過早。北韓的這一行動加劇了兩韓之間的緊張關係，南韓和其盟友包括美國對此表示了強烈的譴責。白宮將這次衛星發射稱為「公然違反」聯合國的制裁，可能會破壞該地區的穩定。

南韓媒體朝聯社就此報導稱，衛星拍攝照片並回傳是驗證送入軌道的衛星是否正常運行的重要環節。因北韓不公開衛星所拍照片，難以研判其主張是否屬實。另據分析，即使北韓偵察衛星正常運行，但其拍攝的圖片分辨率較差，難以在軍事上發揮作用。然而，也有觀點認為，北韓很可能利用偵察衛星觀察軍事設施、航空母艦等大型目標，因此不容小覷。

金正恩的重視

北韓官方媒體朝中社報導稱，金正恩在22日至25日四天裡共三次訪問平壤綜合管制所，顯示出對偵察衛星運行的高度重視。

在發射偵察衛星第二天的22日還聲稱拍攝到了美軍關島基地。金正恩24日也訪問了平壤綜合管制所，並確認偵察衛星當天上午拍攝的木浦、群山、平澤、烏山、首爾等地的圖像。這些地區均為南韓空軍、海軍、海軍陸戰隊及駐韓美軍基地所在地。

大陸外交部的回應

在這一背景下，大陸外交部發言人毛寧在11月21日的記者會上對此事發表評論。他指出，中方注意到了相關報導，並關注到美國戰略轟炸機和航母作戰群近期頻繁出現在朝鮮半島附近。毛寧強調，放任半島形勢持續緊張不符合各方根本利益，呼籲有關方面正視半島問題的癥結，停止對抗和施壓，通過實際行動推動半島問題的政治解決，並維護半島的和平穩定。

關於陸方在半島問題上的作用，毛寧再次強調，解決問題的關鍵在美國手裡，而大陸作為負責任的大國，一直致力於推動半島問題的政治解決進程，並將繼續積極維護穩定，促進對話。

南韓政府也認為北韓的衛星發射違反了聯合國安理會的決議，而南韓總統尹錫悅則強調大陸在遏制北韓挑釁行為、維護東北亞地區和平穩定方面承擔著重要角色。

北韓的這次軍事偵察衛星發射不僅標誌著其進入太空技術的新時代，也加劇了半島的緊張局勢，引發了國際社會，特別是南韓和美國的強烈關注和反應。同時，大陸作為朝鮮半島事務的重要參與方，其在推動政治解決進程中的角色和立場受到了國際社會的關注。

（朝中社、韓聯社、路透社、法新社等）

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