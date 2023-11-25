南海爭端不斷升級 菲律賓、澳洲開啟首次聯合巡邏

在一份聯合聲明中，澳洲和菲律賓防長表示，為期三天的巡邏展示雙方「共同致力於依照國際法行使航行和飛越自由」。菲律賓國防部發言人安多隆（0Arsenio Andolong）表示，巡邏在菲律賓專屬經濟區內舉行。今年九月，澳洲總理艾班尼斯和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）簽署了一項戰略夥伴關係，擴展兩國在防務與安全、氣候變化和教育等多個領域的合作。

菲律賓軍方表示，菲方海軍派遣兩艘軍艦和五架偵察飛機參與巡邏，澳洲將派遣遠程護衛艦圖文巴號（HMAS Toowoomba）和P8-A海上偵察機。

菲律賓總統周六（25日）在社交媒體X上表示，聯合巡邏是「雙方戰略和防務夥伴關係日益增長和深化的實際體現。」

菲律賓分別與美國，澳洲之間的巡邏演習是中菲在南海領土爭端升級的背景下進行的。幾個星期之前，大陸和菲律賓船只在南海發生衝突。菲律賓方面宣稱，一艘大陸海警船及其隨行船只做出危險動作，並用水砲朝向一艘菲律賓補給船發動攻擊。大陸則反駁說，大陸船只是依照海事法為捍衛本國主權採取了合理行動。

有主權爭議的南海每年有價值約3萬億美元的船運貿易。北京聲稱對幾乎整個南海擁有主權，菲律賓、越南、印尼、馬來西亞和汶萊都稱對南海部分地區擁有主權。

菲律賓總統小馬可仕警告說，大陸軍方開始對在「越來越靠近菲律賓海岸線」的島礁上建造基地「表現出興趣」。

（路透社，法新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】