需求回溫！國泰航空宣布：明年將再增聘5000名員工

一周前的拜習會中，談到台灣問題時，中國大陸國家主席習近平否認2027年或2035年有對台動武的計畫，仍重申和平統一，可是也不排除使用武力，這個消息對於台灣進行中的大選，有莫大的衝擊。 中國大陸對美國的政策，似乎有微妙的變化，不好聽地說是戰略退卻，但的確有戰略轉移，這並不是中國認慫，而是強調不會與美國爭霸，前國務院代理亞太助卿董雲裳認為，與美國妥協的戰術轉進，可以讓北京能夠爭取更多時間，來處理國內的問題，尤其是經濟衰退，但是她也提到，中國大陸更擔心美國的一個中國政策鬆動。 然而對於北京來說，台灣問題還不是明年最嚴重的測試，2024美國總統選舉可能變天，才是真正嚴重的考驗...

2023-11-25 07:00