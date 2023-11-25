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需求回溫！國泰航空宣布：明年將再增聘5000名員工

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
國泰航空24日表示，明年將再增加5000名員工。路透
國泰航空24日表示，明年將再增加5000名員工。路透

國泰航空24日表示，由於旅遊需求迅速復甦加劇員工短缺問題，明年將再增加5000名員工。

國泰財務總裁沈碧嘉（Rebecca Sharpe）於分析員會議上指，相信集團上半年強勁表現將持續至下半年，計畫大幅增加員工人數。

國泰航空估計今年人手增加4000人，包括回流員工，明年將再增加約5000人，職缺包含地勤、空服員和飛行員。

截至今年6月底，國泰航空員工數約2萬1900人。由於疫情期間大規模裁員，國泰自2019年6月以來共裁員達1萬1000人。

但今年初以來，旅遊需求激增，導致人員嚴重短缺，加上盈利反彈，2023年上半年實現集團淨利潤42.7億港元，而去年同期虧損50億港元。

國泰航空24日表示，今年前10個月載客量達1457萬人次，較去年同期增加近10倍。

國泰航空 疫情 財務

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