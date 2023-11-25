中緬官員會面之際 上百輛卡車邊境遇襲

（德國之聲中文網）據緬甸官方媒體周五（11月24日）報道，一隊從中國向緬甸運送貨物的卡車在叛亂分子的襲擊中起火燃燒。該地區當前局勢日益嚴峻，引起鄰國中國的擔憂，北京呼籲緬甸實現和平與穩定。

就在車隊於木姐鎮（Muse）遇襲當下，中國駐緬甸大使陳海正於緬甸首都內比都與緬甸外交部長丹瑞（Than Swe）等軍方官員會面，就雙邊關系以及「邊境地區穩定與法治合作」進行談話。

緬甸官媒《緬甸環球新光報》報道稱：「由於這次的恐怖行動……在258輛載有家庭用品、消費品、服飾和建築材料的車輛中，約120輛被大火燒毀。」該報提及一個月前向軍政府發動攻擊的反叛聯盟。

其中一支反叛部隊的發言人李卡溫（音譯，Li Kyar Win）否認燒毀卡車隊伍，稱他們沒有發動會「破壞人民利益」的襲擊。

百萬人流離失所 中國要求公民撤離

緬甸軍方正在努力應對自2021年政變奪權以來所面臨的最大規模協同攻勢，該國軍方已失去對東北部和國內其他地區的幾個城鎮和軍事哨所的控制。

聯合國表示，由於戰事激增，該國各地已有200多萬人流離失所。此外，中國大使館也已要求緬甸北部地區的中國公民撤離。

本周稍早，老街鎮（Laukkai）一輛試圖逃離戰火的車輛遭火箭彈擊中，造成多人死亡，而軍政府和反叛部隊則相互指責對方發動了襲擊。

中國駐緬甸大使館周五晚間發布通知，稱由於安全風險「較高」，要求滯留在老街鎮的中國公民盡快撤離。

中緬能否保持良好關系？

在最近的反叛武裝攻勢之前，中國和緬甸官員已在邊境地區對經營網絡詐騙中心的犯罪團伙展開了打擊，中方指責這些犯罪團伙欺騙了許多中國人。作為打擊行動的一部分，緬甸本月移交了數萬名中國籍嫌疑人。

自緬甸軍方於2021年奪權以來，中國一直支持緬甸軍方。但另一方面，中國當局多年來與緬甸東北部的民族力量也保持著復雜的關系。這些民族勢力往往不受中央政府的控制，因此，緬甸對中國可能插手支持一些反叛民兵一直存有懷疑。

上周末，數十名民族主義抗議者聚集在仰光市區的中國大使館外，舉著批評北京的標語，這是自緬甸全面鎮壓異見人士以來一次罕見的集會。其中一張海報用英語寫道：「我們要求中國政府不要支持緬北的恐怖組織。」

緬甸軍政府發言人蘇敏敦事後表示，抗議者反對的是叛亂分子。他沒有提及抗議者呼籲中國不要支持反叛部隊，僅指責西方媒體試圖破壞緬甸與中國的關系。

（路透社）

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