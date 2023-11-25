暌違4年多 中日韓外長26日會面

南韓政府廿四日宣布，中國大陸、日本和南韓（下稱韓）的三國外長會議，在暌違四年三個月後，預定廿六日在南韓釜山召開。日本放送協會（ＮＨＫ）報導，預料這次外長會議將協商盡快舉行三國領袖會談，以及北韓廿一日首次成功發射軍事偵察衛星等區域情勢。

ＮＨＫ、共同社等日媒和韓聯社廿四日報導，南韓外交部表示，日本外務大臣上川陽子、中共中央外事辦主任兼中國外長王毅與南韓外長朴振將出席廿六日下午的會議。上次這三國的外長會議是二○一九年八月在北京，距今已四年多，除了王毅，時任日本外相的河野太郎及南韓外長康京和均已卸任。

二○一九年十二月時任中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三與進步派南韓總統文在寅在四川成都出席第八次三國領袖會議後，近四年多來都未再舉行，而李、安兩人皆已過世。

保守派南韓總統尹錫悅去年五月就任後，除日韓關係持續改善，美日韓亦日益深化安全合作，八月才在美國大衛營舉行三方高峰會。

另外，日韓和中韓外長的雙邊會談將分別於廿六日上午舉行；中日則是廿五日下午，將是王毅首次和上川會談。雙邊會談將就兩國間懸而未決的議題等交換意見。南韓外交部聲明，計畫就第九次三國領袖會議的籌備工作等三方合作的發展方向、區域及全球問題廣泛交流，並決定不辦共同記者會。

上川廿四日對此說，國際社會正處於歷史轉折點，希望廿六日商討日中韓合作的戰略與大局意義。