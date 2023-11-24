美海軍作戰部長：對美中恢復軍事熱線「感到振奮」 避免誤解與誤判

美國海軍作戰部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）24日表示，在地區緊張局勢不斷加劇之際，美國海軍對於與中國軍方溝通改善的前景，感到「振奮」，但仍需更多工作來鞏固未來的每一步。

路透報導，弗蘭切蒂上將24日在南韓釜山記者會上表示，維持兩軍暢通的溝通管道是至關重要的，避免可能導致衝突的「誤解與誤判」。

弗蘭切蒂說，「我非常興奮，並且歡迎這項宣布。」她是指中國同意重啟戰區指揮部之間的電話溝通，而這是美國官員一直希望發展的。

弗蘭切蒂指出，「這些協議近期才剛達成，我們知道我們與中國解放軍仍有工作需要完成，以鞏固接下來的每一步。」

美國參議院11月2日才通過弗蘭切蒂出任海軍軍令部部長的任命案。弗蘭切蒂不但是首任擔任美軍海軍軍令部部長的女性，也是美軍參謀首長聯席會議中，首次出現女性成員。

在弗蘭切蒂發表此番言論之前，美國總統拜登與中國國家主席習近平本月達成協議，重啟軍事溝通。北京是在2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，凍結了兩國的軍事交流。

美中兩位領袖上周在舊金山會面，進行四小時討論，其中包括改善軍事溝通的必要。會談內容也涵蓋了台灣、伊朗等緊張局勢，以及在減少合成類鴉片藥物芬太尼流入美國上的合作。