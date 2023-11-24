快訊

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

「侯趙配」出征…趙少康接受侯友宜臨危邀約 竟與周杰倫有關

獨╱確認對戰關係！禁小雞讓柯文哲站台 國民黨新北黨部：沒有模糊空間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美海軍作戰部長：對美中恢復軍事熱線「感到振奮」 避免誤解與誤判

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
FILE - Navy Adm. Lisa Franchetti speaks during a Senate Armed Services Committee hearing on her nomination for reappointment to the grade of admiral and to be Chief of Naval Operations, Sept. 14, 2023, on Capitol Hill in Washington. The Senate circumvented a hold by Alabama Sen. Tommy Tuberville on Thursday and confirmed Franchetti to lead the Navy, making her the first woman to be a Pentagon service chief and the first female member of the Joint Chiefs of Staff. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-11-02，數位典藏序號：20231103005351996】
FILE - Navy Adm. Lisa Franchetti speaks during a Senate Armed Services Committee hearing on her nomination for reappointment to the grade of admiral and to be Chief of Naval Operations, Sept. 14, 2023, on Capitol Hill in Washington. The Senate circumvented a hold by Alabama Sen. Tommy Tuberville on Thursday and confirmed Franchetti to lead the Navy, making her the first woman to be a Pentagon service chief and the first female member of the Joint Chiefs of Staff. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-11-02，數位典藏序號：20231103005351996】

美國海軍作戰部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）24日表示，在地區緊張局勢不斷加劇之際，美國海軍對於與中國軍方溝通改善的前景，感到「振奮」，但仍需更多工作來鞏固未來的每一步。

路透報導，弗蘭切蒂上將24日在南韓釜山記者會上表示，維持兩軍暢通的溝通管道是至關重要的，避免可能導致衝突的「誤解與誤判」。

弗蘭切蒂說，「我非常興奮，並且歡迎這項宣布。」她是指中國同意重啟戰區指揮部之間的電話溝通，而這是美國官員一直希望發展的。

弗蘭切蒂指出，「這些協議近期才剛達成，我們知道我們與中國解放軍仍有工作需要完成，以鞏固接下來的每一步。」

美國參議院11月2日才通過弗蘭切蒂出任海軍軍令部部長的任命案。弗蘭切蒂不但是首任擔任美軍海軍軍令部部長的女性，也是美軍參謀首長聯席會議中，首次出現女性成員。

在弗蘭切蒂發表此番言論之前，美國總統拜登與中國國家主席習近平本月達成協議，重啟軍事溝通。北京是在2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，凍結了兩國的軍事交流。

美中兩位領袖上周在舊金山會面，進行四小時討論，其中包括改善軍事溝通的必要。會談內容也涵蓋了台灣、伊朗等緊張局勢，以及在減少合成類鴉片藥物芬太尼流入美國上的合作。

美國 海軍 美軍

延伸閱讀

藍白合掩護了賴蕭配？ 黃智賢：藍營還未意識蕭美琴殺傷力

願當陽春立委？ 游錫堃：裴洛西沒當議長還是國會議員

美軍不要的濱海戰鬥艦 卻傳台灣欲向美採購

拜習會 拜登：我的目標是恢復美中正常溝通

相關新聞

愛爾蘭都柏林校園持刀攻擊案5人受傷，引發反移民示威衝突

11月23日愛爾蘭首都都柏林帕一所小學發生校園持刀攻擊案，導致3名孩童及2名成人受傷，嫌犯已被警方逮捕。雖然嫌犯身分及國籍尚未公布，然而已傳出嫌犯為外籍人士並引爆反移民人士怒火，使數百民眾上街抗議、發生嚴重警民衝突。愛爾蘭近年收容移民人數急遽增加，此次校園傷人事件也使國內移民問題再度搬上檯面。

美海軍作戰部長：對美中恢復軍事熱線「感到振奮」 避免誤解與誤判

美國海軍作戰部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）24日表示，在地區緊張局勢不斷加劇之際，美國海軍對於與中國軍方...

荷蘭也轉向… 歐陸加速右傾 凸顯移民問題

繼匈牙利、義大利、斯洛伐克後，荷蘭成為另一個向右轉的歐洲國家，法國與德國的極右派支持度則不斷上升。華爾街郵報和歐洲新聞台...

有錢的瑞士人 逾6成買不起天價房子 首購均齡48歲

瑞士平均收入在全球名列前茅，但瑞士人只有36%擁有自己的住房，比率是西方國家最低。為什麼有錢的瑞士人也買不起房？

僅35歲！厄瓜多最年輕總統上任 諾波亞著手對抗毒品暴力

厄瓜多總統當選人、商業帝國繼承人諾波亞（Daniel Noboa）今天宣誓就職，他將領導這個深陷血腥毒品戰爭的南美洲國家...

明知軍力不敵以色列為何哈瑪斯仍突襲？ 曝善後2走向獨缺兩國方案

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成停戰4天協議，哈瑪斯釋放50名人質交換以色列釋放150名巴勒斯坦受刑人。以色列入侵加薩有2大目標，既要剿滅哈瑪斯，又要救出人質，兩者存在矛盾。而明知實力遠遜於以色列國防軍，哈瑪斯為何還要突襲？衝突落幕後，巴勒斯坦建國的願景有改善嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。