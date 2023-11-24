軍事協議中止 北韓將增兵兩韓邊界

南韓為抗議北韓發射間諜衛星而中止二○一八年兩韓軍事協議部分內容，北韓官媒報導，北韓表示將全面撕毀這項協議，派出更強大的部隊和最新武器至兩韓邊界。

南韓廿二日中止兩韓軍事協議的一個條款，表示將立即在兩韓邊界升高軍事偵察作業。

北韓朝中社報導，北韓軍方說：「我們取消先前為了避免軍事緊張和衝突所採取的各項軍事步驟，包括陸海空所有領域，並沿著軍事分界線部署更多強大的武裝部隊和新型軍事硬體設備。」

北韓國防部表示，他們將永不再受到這項協議約束。

北韓國防部重申發射衛星為國家「自衛權」的一環，並駁斥各方批評，尤其是南韓的「極度歇斯底里」反應。

北韓指控南韓升高軍事挑釁，導致兩韓軍事協議面臨重大壓力，並說這項協議「早已淪為廢紙」，還說南韓暫停部分協議的決定「魯莽」，南韓「必須為他們不負責任的嚴重政治軍事挑釁行為付出慘重代價，這些挑釁行為已將目前情勢推向無法控制的階段」。