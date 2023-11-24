「荷蘭川普」大勝 震撼歐洲政壇

荷蘭廿二日舉行國會大選，極右翼民粹主義者懷爾德斯成為最大贏家，他領導的「自由黨」獲得國會最多席次，被喻為「荷蘭版川普」的懷爾德斯將籌組新政府並可望出任總理。懷爾德斯反對穆斯林和移民，先前宣稱要舉辦脫離歐盟公投，他帶領自由黨獲勝，在歐洲投下震撼彈。

完成百分之九十八計票後，懷爾德斯的自由黨在一百五十席國會中拿下卅七席，遠超過綠色左翼黨和勞工黨聯盟的廿五席，以及總理呂特所屬保守派自民黨的廿四席。得票最多的政黨領袖將出面籌組新政府，並出任總理。

自由黨若和自民黨及中間派國會議員歐姆齊格的新社會契約黨組成聯盟，將在國會擁有過半的八十一席，但籌組聯合政府的艱難談判恐耗時數月之久。可能跟懷爾德斯合組政府的政黨，沒有一個跟他一樣抱持反歐盟立場。

懷爾德斯廿二日在勝選演說中表示：「我有信心我們可以達成協議。我們要統治，而且我們會統治。」

路透報導，懷爾德斯已宣告將停收移民、削減荷蘭支付歐盟的款項，並反對歐盟接納新成員，包括烏克蘭。此外，自由黨承諾將舉行「具有效力」的脫歐公投。

懷爾德斯除了一頭形似川普的髮型之外，又因激進的反移民和反穆斯林立場被封為「荷蘭川普」。他宣稱將「阻止伊斯蘭入侵」，曾辱罵摩洛哥移民是「敗類」，並因言論過於極端一度遭英國政府以危害公共秩序禁止入境。

二○○六年，懷爾德斯成立自由黨，政黨宣言表明將禁止清真寺和可蘭經，以及禁止在政府機關配戴伊斯蘭頭巾。不過在這次競選活動中，懷爾德斯試圖弱化反伊斯蘭立場，宣稱他將成為全民總理，自由黨將不再談論清真寺、可蘭經及伊斯蘭學校，並強調荷蘭物價危機才是當前重點。

他說，自由黨將致力於遏止「難民庇護海嘯」，讓人民荷包有更多錢，還要改善國家安全。他並喊話各個政黨，「選舉已結束，選民已表態，現在我們將尋求達成組閣協議。我們將確保荷蘭選民再度優先」。

荷蘭的移民問題讓主打這個問題的懷爾德斯乘勢崛起。去年流入荷蘭的淨移民人數超過廿二萬人，增加了一倍多，部分原因是俄烏戰爭難民。由於荷蘭短缺約卅九萬套住房，讓問題更加嚴重，當前政府也因對庇護規則的分歧而垮台。

匈牙利總理奧班、義大利副總理兼反移民的聯盟黨黨魁薩爾維尼、法國國民聯盟領袖雷朋、德國另類選擇黨領袖韋德爾等歐洲極右派政治領袖，紛紛向懷爾德斯道賀。