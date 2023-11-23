快訊

親民黨不分區李桐豪第一 老師傅宋楚瑜當「總教練」未入列

中國羽賽／左手重炮開轟 林俊易拍退世界第二金廷晉級8強

馬英九做完見證換郭台銘當桶箍 藍白在野整合還有戲？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蓋了好招財！越南押注機場建設 提振旅遊業和供應鏈

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
越南押注機場建設以提振旅遊業和供應鏈。路透
越南押注機場建設以提振旅遊業和供應鏈。路透

日經報導，秉持著有了建設、遊客和貿易都將隨之而來的經濟戰略，越南打算擴建機場並進行技術升級，例如設置自助報到機台和自助行李託運，以便更好的服務自大陸轉移過來的供應鏈，同時提振自疫情復甦的旅遊業。

總體規畫是機場數量從現在的23個增加到2030年有30個，包括耗資40億美元的河內機場擴建工程、新山一的第三航廈，以及為南部城市興建全新的第二機場，距離胡志明市約40公里。

南機場公司（Airports Corporation of Vietnam）營運專家杜妙玄（Do Dieu Huyen，音譯）正協助將全球機場均可見、但越南機場還看不到的自助服務引進國內，她說 ：「這對越南經濟會有重大裨益，也有助供應鏈和出口基設。」

幾乎沒有旅客不盼望越南機場升級。在胡志明市最大的新山一機場，因為沒有登機口，必須以巴士載運乘客登機。即使出境，遊客花在安檢和護照檢查處的時間也長達數小時。

越南總理范明正說，效率低下阻礙經濟發展。越南大多數機場都超負荷運轉，胡志明市機場明年吞吐量可能比原始設計高出一倍，搭機人次達到2,500萬。航班延誤不僅耗費燃料和時間，也耽誤貨運。根據美國國際貿易管理局，到2030年，越南航空貨運量預計會增加到目前的270%。

儘管旅客搭乘航班的碳排是乘火車、公車或共享汽車的100倍，越南也訂下2050年實現凈零排放的目標，但支持機場建設的人士表示，即使與減排承諾背道而馳，也必須跟上中產階級和製造業崛起的步伐。

南機場 越南 胡志明市

延伸閱讀

裸女大鬧機場影片瘋傳！ 又跳又吼襲擊旅客後續更狂 警揭內情

明知不可帶！民眾改機場郵寄肉乾回台 遭重罰20萬元

越南VinFast全新純電休旅VF 7發表 可續航431公里還擁354匹馬力

韓國企業家神廚參加實境秀 到機場才知被騙：瘋了嗎？

相關新聞

不甘示弱！北韓撕毀2018年軍事協議回敬南韓 嗆增派分界線兵力

韓聯社報導，南韓22日中止一部分2018年兩韓軍事協議，抗議平壤發射間諜衛星，北韓23日亦不甘示弱透過官媒表示立即全面撕...

荷蘭大選出口民調 反移民極右派「荷蘭川普」大勝 料將撼動歐洲

英國衛報報導，荷蘭於當地時間22日舉行四年一度國會大選，易普索（Ipsos）最新出口民調顯示，「荷蘭川普」懷爾德斯（Ge...

要求高鐵為他停車！義農業部長遭爆耍特權 挨批把國鐵當私人坐駕

英國衛報報導，義大利農業部長羅洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）遭爆耍特權，為了趕剪綵活動要求已...

葉門胡塞軍扣押商船的烏龍事件：紅海貿易安全的危機信號

「紅海海上之戰的開端...?」葉門反政府組織胡塞軍（Houthis）19日宣稱在紅海挾持了以色列商用貨船「銀河領袖號」（the Galaxy Leader），更表示在以色列停止侵略加薩前不會停止發動攻擊。但稍後資訊證實，該船隻的船東實際是英國公司、營運者則是日本郵船，日本政府也啟動緊急交涉。各方分析胡塞軍作戰技術與伊朗高度相似，而且恐將持續「精進」，衝突背後也凸顯伊朗勢力擴大，紅海至印度洋、亞洲的海上貿易恐將面臨更嚴重的安全危機。

日經分析：APEC峰會 美未聽出習想終身掌權野心

「日經亞洲」社論分析，在這次舊金山亞太經濟合作會議（APEC）中，美國總統拜登雖聽見中國國家主席習近平沒有侵略台灣的計畫...

蓋了好招財！越南押注機場建設 提振旅遊業和供應鏈

日經報導，秉持著有了建設、遊客和貿易都將隨之而來的經濟戰略，越南打算擴建機場並進行技術升級，例如設置自助報到機台和自助行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。